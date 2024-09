A Milano la presentazione del Trittico Lombardo, Romani: “Promozione dei valori dello sport sul territorio lombardo”

“Tre corse speciali che con il ciclismo promuovono i valori dello sport sul territorio lombardo” ha detto il presidente del consiglio regionale Federico Romani in occasione, lunedì 23 settembre, al Belvedere di Palazzo Pirelli a Milano, della presentazione dell’edizione 2024 del Trittico Lombardo di ciclismo che vedrà anche Lissone protagonista. La manifestazione, in programma dal 6 all’8 ottobre, interesserà l’area compresa tra Legnano e Varese, l’Alto Milanese, la Brianza e la provincia di Varese, con la Coppa Agostoni (77esima edizione – 6 ottobre), Coppa Bernocchi (105esima edizione – 7 ottobre) e Tre Valli Varesine (103esima edizione – 8 ottobre).

Regione Lombardia presentazione Trittico Lombardo 2024 ciclismo

A Milano la presentazione del Trittico Lombardo con Silvano Lissoni dello Sport Club Mobili Lissone

A Palazzo Pirelli anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, i presidenti della Società Ciclistica Binda di Varese, Renzo Oldani, quello onorario dello Sport Club Mobili Lissone, Silvano Lissoni ,e quello dell’Unione Sportiva Legnanese, Luca Roveda.

“Un momento di gioia popolare – ha detto Fontana – perché il ciclismo fa parte della storia e del dna della Lombardia. È uno sport di sacrificio, ma anche di creatività, disciplina e determinazione. E soprattutto offre la possibilità di mettersi alla prova in territori fra i più belli al mondo. E non dimentichiamo che la storia del ciclismo è nata in Lombardia. Mi fa piacere che la generosità di Varese abbia permesso a Busto Arsizio di essere parte di questi grandi eventi”.

La presentazione del Trittico Lombardo in programma dal 6 all’8 ottobre

All’incontro, oltre che Federico Romani, sono intervenuti i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Maira Cacucci, Alessia Villa e Romana Dell’Erba. “Si tratta di un appuntamento che vale molto per il territorio – ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessia Villa – che può solo che riscuotere tutto il nostro sostegno. Lo è per l’indotto, ma anche per l’occasione di visibilità che rappresenta. E l’attesa quest’anno è ulteriormente motivata dal nuovo percorso, molto veloce, che subito metterà alla prova i partecipanti”.

“Si tratta di una manifestazione davvero unica – ha aggiunto Romani – Il ciclismo è lo sport della fatica, la stessa che fanno i nostri imprenditori e i nostri artigiani che ogni mattina si alzano con la forza e la voglia di portare avanti le loro attività. Il Trittico Lombardo non è solo una corsa, ma un misto di sport e turismo che consente di scoprire meglio il nostro territorio. Grazie infine agli organizzatori, alle aziende e ai volontari che si daranno da fare nelle tre giornate”.