Ciclismo: primi allenamenti per i gemelli Galimberti in Spagna

La nuova stagione agonistica dei gemelli Francesco e Lorenzo Galimberti di Giussano, riconfermati nel Team ciclistico Biesse Carrera, è iniziata domenica 14 gennaio, in Spagna. Sino al 4 febbraio la formazione bresciana (sede operativa a Ghedi) inquadrata nella categoria Continental guidata dai direttori sportivi Marco Milesi e Dario Nicoletti si allenerà a Denia, comune spagnolo della Comunità Autonoma Valenciana. La rosa della Biesse Carrera è composta da 14 corridori: due della categoria Elite (sono i gemelli Galimberti), gli altri dodici sono inquadrati nella categoria Under 23. I gemelli Francesco e Lorenzo Galimberti sono nati il 2 gennaio 2001 ed entrambi sono studenti universitari in Ingegneria.

Ciclismo: primi allenamenti e le parole dei gemelli Galimberti

Nelle corse ciclistiche su strada, del 2023 Francesco Galimberti è stato grande protagonista specie nella seconda parte dell’annata vincendo la Coppa Bologna a Montallese, la classifica finale del Giro internazionale del Friuli e l’Astico-Brenta, oltre a conquistare la graduatoria conclusiva del circuito “Prestigio”. “Dopo una prima parte travagliata – le sue parole – è arrivata una seconda a dir poco positiva, oltre le aspettative. Alla Biesse Carrera mi sono trovato bene e ho preso al volo l’opportunità di continuare in questa realtà. Ormai sono da quattro anni inserito nella categoria Elite: ho ricevuto tanto e devo continuare a trasmettere le mie esperienze agonistiche ai ragazzi più giovani”. Lorenzo Galimberti, invece, si è messo in evidenza a Montecassiano e al Tour de la Mirabelle. “E’ stata una stagione – commenta l’atleta – dove ho raccolto poco, ma gli stimoli per far bene ci sono ancora. Da Elite ci sono meno gare da fare rispetto agli Under 23 e cambia la prospettiva delle corse insieme ai professionisti: da un’opportunità per fare esperienza ed anche da far rendere al massimo. La stagione 2023 del Team Biesse Carrera è stata ottima, mi sono trovato bene e anche il nuovo gruppo sta nascendo con buoni presupposti. Soprattutto mi fa piacere correre ancora insieme al mio gemello Francesco”.