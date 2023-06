Ciclismo: le vittorie di Fiorin, Vesco e Dante, juniores brianzoli sugli scudi

A Treviglio brilla l’iride del campione del mondo su pista Matteo Fiorin. L’atleta di Baruccana (Seveso) tesserato al Pool Cantù – GB Team ha vinto il 2° Memorial Bornaghi, per juniores organizzato dalla Ciclistica Trevigliese. Fiorin si è lasciato alle spalle allo sprint Thomas Capra (Assali Stefen Makro), Myles Corey Porcelli (Feralpi Monteclarense) ed altri corridori.

Ciclismo, juniores brianzoli sugli scudi: quinta stagionale per il sevesino Matteo Fiorin

Sul circuito di 2,85 chilometri da ripetere 28 volte, erano attese le ruote veloci della categoria Juniores. E come previsto la corsa si è decisa in volata con Matteo che ha fatto valere le sue doti per aggiungere il quinto successo alla serie inaugurata il 19 marzo con il primo posto a Cesano Maderno, al quale si sono aggiunti il 30 aprile quello nella 91° Medaglia d’oro Città di Monza, il 1° maggio a San Martino di San Prospero, nel modenese, e la scorsa settimana a Graffignana. Fiorin, inoltre, sabato si era classificato quinto a Romanengo nella corsa con in palio i titoli regionali specialità cronometro su strada.

Ciclismo, juniores brianzoli sugli scudi: Leonardo Vesco a braccia alzate al Giro del Friuli

A San Daniele del Friuli grande festa per Leonardo Vesco per il primo successo nella stagione. L’atleta di Besana Brianza del Team Giorgi ha vinto l’ultima tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia juniores davanti a Enea Sambinello (Work Service) e al compagno di squadra Ludovico Mellano, regolando un gruppo allungatissimo e spezzato in diversi tronconi.

“Che bello vincere una tappa in una corsa prestigiosa come il Giro del Friuli – ammette il corridore brianzolo – Con la squadra avevamo grandi ambizioni per questa corsa, ma le prime due tappe non sono andate come avremmo voluto. Nella terza frazione siamo stati ripagati di tutto e dedico la vittoria a tutto il team”.

Ciclismo, juniores brianzoli sugli scudi: Dante nella classifica a punti

Grande gioia anche per Alessandro Mario Dante: il corridore di Lentate sul Seveso del Pool Cantù ha vinto la classifica a punti.

Ciclismo, juniores brianzoli sugli scudi: il lissonese Davide Ferrari tra i dieci

Infine sulle strade di Rocolevà, nel veronese, ennesimo piazzamento per Davide Ferrari. Il corridore di Lissone (Team Solme-Olmo) si è classificato sesto in una prova per Elite e Under 23 vinta in volata da Giovanni Cuccaloro della Zalf-Euromobil.