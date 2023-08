Ciclismo, il Tour de France di Alice Maria Arzuffi: “Piazzamento significativo e note positive”

Attitudine alla fatica ma soprattutto tanta passione per il ciclismo. È Alice Maria Arzuffi ragazza forte e appassionata (risiede a Seregno, affiliata al Gs.Fiamme Oro e per la prima stagione corre con la maglia della Ceratizit Wnt Pro Cycling) sulla spinta dei positivi riscontri in Belgio nel Baloise Ladies Tour (impreziositi da un convincente terzo posto conquistato nell’ultima frazione) ha scelto di confrontarsi con le migliori atlete del mondo ciclistico sulle strade del Tour de France. La 12esima edizione della Grande Boucle femminile si è conclusa a Pau con il successo finale dell’olandese Demi Vollering, leader dell’Uci Women’s World Tour, che ha preceduto di oltre tre minuti Lotte Kopechy campionessa nazionale del Belgio.

Seregno ciclismo Alice Maria Arzuffi terza da sinistra in Francia

E la Arzuffi come ha finito il Tour de France Femmes? “Ho concluso al 41° posto nella classifica generale, un piazzamento significativo ove si consideri che a Pau hanno terminato il Tour ben 123 concorrenti. Aggiungo che solo quattro atlete italiane hanno fatto meglio in questo Tour svoltosi su percorsi impegnativi e con tante difficoltà da superare – spiega Alice Maria – Gli ostacoli presenti sui percorsi non mi hanno bloccata poiché gareggiare con la bici mi ha insegnato a non arrendersi mai. Tra le note positive aggiungo il decimo posto nella quarta tappa di 177 km da Cahors a Rodez dove ho fatto felici i miei genitori e la sorellina Allegra Maria presenti sul traguardo”.

Poi a Pau c’è stata la grande festa per Cedrine Kerbaol. “Tutte abbiamo gioito per questa talentuosa ragazza transalpina. Abbiamo lavorato sodo e ci siamo sempre impegnate a sostenerla. Alla fine Cedrine si è confermata tra la più forte tra le giovani e con 3’08” di vantaggio sulla scozzese Ella Wyllie ha vinto la maglia bianca”. Ora dopo il suo rientro casa la stagione come prosegue? “Innanzitutto mi sono concessa qualche giorno di relax per riprendere fiato, poi sarò al via del Giro di Toscana internazionale in programma dal 24 al 27 agosto”.