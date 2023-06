Ciclismo, il Giro d’Italia Next Gen attraversa la Brianza: cosa succede il 15 giugno

Per gli sportivi un appuntamento imperdibile è in calendario giovedì 15 giugno a Cesano Maderno in occasione della partenza della 5° tappa del Giro d’Italia Next Gen (ex Giro Under 23) organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e con il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani.

Ciclismo, il Giro d’Italia Next Gen attraversa la Brianza: partenza da Cesano Maderno, i Comuni interessati

Nella mattinata di giovedì in piazza Arese tutti i concorrenti dopo la firma del foglio partenza, percorreranno le strade cittadine, da piazza Monsignor Arrigoni (dalle 11.55), poi i Corsi Della Libertà, Roma, Matteotti, via Duca d’Aosta, viale Indipendenza, vie Cavallotti, Sant’Eurosia, Val Camonica e Manzoni (Km zero).

Nella fascia oraria fino alle 13 circa (dalle 11.30 circa) sono previsti il divieto di transito o limitazioni per il passaggio della carovana: intorno alle 12.16 da Biassono (confine di Lissone, via Trento e Trieste, piazza Italia, via Cesana e Villa, via Porta d’Arnolfo, via Volta, via Pessina, via Madonna delle Nevi, via Parco, confine con Lesmo), Lesmo a Peregallo (via al parco, via Galilei dall’intersezione con via Caduti per la Patria sino alla rotatoria di viale Maggi, via Cavour, via Modigliani, via Caglio, via Italia), Arcore (via Monte Bianco, via Roma, via Casati, via Croce/cavalcavia Peg, via De Gasperi/cimitero, via Battisti intorno alle 12.24), Vimercate (piazza Marconi sp2 intorno alle 12.32), Bellusco (sp2, ore 12.39), Trezzo sull’Adda (sp 104, sp 184) fino all’ingresso nella provincia di Bergamo attraverso l’abitato di Osio Sotto e successivamente di altri comuni sino al traguardo di Manerba del Garda dopo aver percorso 159 chilometri.

Ciclismo, il Giro d’Italia Next Gen attraversa la Brianza: occhi puntati su Galimberti di Giussano e Motta di Besana in Brianza

Il Giro Next Gen è la più importante rassegna mondiale dei dilettanti ed è iniziato con la crono individuale di Agliè nel Piemonte per concludersi domenica 18 giugno a Trieste. In questa edizione può imporsi uno di quei talenti che tutto il mondo attende oppure un atleta che ancora non aveva avuto modo di dimostrare le sue qualità. Anche per questo è una corsa imperdibile, in quanto ragazzi poco più che ventenni si affrontano, molti dei quali ancora non del tutto formati, ed è difficile prevedere quello che può succedere.

La attenzioni degli sportivi brianzoli sono rivolte soprattutto a Lorenzo Galimberti di Giussano e Alessandro Motta di Besana in Brianza, entrambi della Biesse-Carrera diretta da Dario Nicoletti. La salita più iconica del Giro è il passo dello Stelvio, dal versante di Bormio, dove si conclude mercoledì la quarta tappa. È la salita di Fausto Coppi, che il Giro scoprì nel 1953 con l’impresa del Campionissimo. Ed è giusto ripartire da qui, dalla storia, per far sentire anche agli Under 23 quanto siano profonde le radici del ciclismo.