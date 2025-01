Ciclismo: Fiorin, Arzuffi e Tonetti, dove inizia la stagione delle Pro della Brianza

Riparte la stagione delle corse su strade inserite nel Circuito World Tour e Sara Fiorin di Seveso, Alice Maria Arzuffi di Seregno e Cristina Tonetti di Besana Brianza, tutte atlete professioniste, sono pronte ad attaccare il numero alla schiena.

Ciclismo: Fiorin a Brighton

La prima a farlo è Sara Fiorin: la ragazza di Seveso (classe 2003), figlia e nipote d’arte di Daniele e Guido, venerdì 17 gennaio, giorno consacrato a S.Antonio Abate, lo farà a Brighton, in Australia, al via dell’undicesima edizione del Santos Tour Down Under femminile, la prima corsa del World Tour 2025 che si corre da venerdì a domenica 19 gennaio. Tre le tappe con arrivi adatti alle caratteristiche tecniche della brianzola, mentre il traguardo della seconda tappa è in cima a Willunga Hill, la salita di riferimento del Santos Tour Down Under maschile. Sara, dopo due stagioni nella Formazione di Sviluppo della UAE gareggerà con la maglia del team tedesco Ceratizit-WNT. Relativamente alle corse su strada, il bilancio dell’atleta di Seveso è molto positivo. Infatti Sara Fiorin, tra l’altro, ha vinto due gare (Umag Trophy e ZLM Omloop der Kempen Ladies), è salita anche tre volte sul terzo gradino del podio e ha conquistato importanti piazzamenti.

Ciclismo donne Fiorin Sara Ciclismo donne Arzuffi Alice Maria 2025 Ciclismo donne Tonetti Cristina 2025

Ciclismo: Arzuffi e Tonetti alla Laboral Kutxa, esordio in gara in Spagna

Alice Maria Arzuffi (classe 1994) e Cristina Tonetti (classe 2002) stanno completando la preparazione ma il conto alla rovescia per il loro esordio stagionale è già iniziato. Infatti sabato 25 gennaio gareggeranno in Spagna al Trofeo Manatx-Felanitx: entrambe indossando la maglia Laboral Kutxa – Fundacion Euskadi. Per la Arzuffi sarà l’esordio ufficiale nella formazione basca e il direttore sportivo Ion Lazkano, ha commentato così l’arrivo dell’atleta: «Alice si difende molto bene sulle lunghe salite e ha dimostrato di avere buone doti di recupero. La nostra idea è che continui a migliorare con il nostro team. Qui avrà spazio per crescere, l’auspicio è che possa diventare uno dei punti di riferimento della squadra nei grandi giri».

Ciclismo: Confalonieri si allena

Alice Maria con la cugina Maria Giulia Confalonieri, anch’essa professionista (entrambe sono affiliate al GS Fiamme Oro), in questi giorni ha proseguito gli allenamenti privilegiando i classici percorsi della Brianza e del comasco ritagliando anche il tempo per presenziare alla inaugurazione ufficiale dell’evento Seregno Città Europea dello Sport.