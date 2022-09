Ciclismo: colpo Nespoli, vince la cronoscalata e firma col Team Colpack Ballan

Con un grande prestazione, Lorenzo Nespoli della Giovani Giussanesi ha vinto la cronoscalata da San Secondo di Pinerolo a Prarostino (To) gara aperta ai ciclisti Juniores e valida per il Trofeo Upslowtour. Il talentuoso corridore brianzolo, campione lombardo degli scalatori, ha coperto la distanza di 5 km in 12’16” alla media di Km 24,453 superando di 17” Filippo Turconi, della Bustese Olonia, e di 46” Alari della Romanese. Al quinto posto si è classificato il campione italiano Alessandro Cattani (Bustese Olonia) a 58” da Nespoli e al nono Riccardo Sacchetti (Us.Biassono) a 1’11”.

Ciclismo: colpo Nespoli, quarta vittoria stagionale

In Piemonte, Nespoli ha festeggiato la quarta vittoria stagionale ma soprattutto la firma del contratto per la stagione 2023 con il Team Colpack Ballan, presieduto da Beppe Colleoni e diretto dal manager Antonio Bevilacqua.

Ciclismo: colpo Nespoli, l’orgoglio della Giovani Giussanesi

“Dopo una stagione entusiasmante con quattro vittorie, diversi piazzamenti nei primi cinque, il titolo lombardo crono salita, il decimo posto ai campionati italiani, la convocazione con la nazionale Italiana in una gara in Germania e la partecipazione al giro della Lunigiana con la Lombardia, Lorenzo Nespoli si appresta a chiudere un ciclo con i nostri colori iniziato da G4 e che terminerà dopo 9 lunghi anni tra qualche settimana – spiegano i dirigenti della Giovani Giussanesi – Un ragazzo che ha sempre onorato i nostri colori con impegno e determinazione e che ora si appresta a fare il grande salto nella categoria Under 23 con una delle squadre di vertice del nostro ciclismo, il Team Colpack. Per tutta la Giovani Giussanesi sarà motivo d’orgoglio vedere un proprio ragazzo proseguire la propria avventura sulle due ruote in una società di grande prestigio. Auguriamo a Lorenzo di poter continuare a crescere nel migliore dei modi per realizzare i propri sogni portando sempre nel cuore i nostri colori e magari ripercorrendo quanto fatto da Giacomo Nizzolo anni fa”.