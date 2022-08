Carate: Matteo Cesana è campione del mondo di vela

Carate può vantarsi di avere un campione del mondo di vela giovanissimo. Mattia Cesana a soli 16 anni si è confermato in Texas il miglior velista a livello globale nella categoria Under 19, dopo il successo del 2021. Un risultato importante per l’atleta allenato da Fabio Zeni della Fraglia Vela Riva, è riuscito a distinguersi nella competizione organizzata dallo Houston Yacht Club. Una gara a cui partecipano oltre 150 esperti di regate provenienti da tutto il mondo

Carate: Matteo Cesana e i complimenti del Comune

“Il nostro concittadino Mattia Cesana ancora campione del mondo giovanile di vela. Il giovanissimo caratese di 16 anni si è confermato in Texas campione del mondo under 19. Mattia ha bissato il successo del 2021 confermandosi promessa della vela italiana. Complimenti vivissimi e auguri per altri futuri traguardi” ha fatto sapere l‘amministrazione comunale.