Calcio, verso Monza-Milan: i biancorossi a caccia dei primi punti in serie A contro i rossoneri

Con il Milan il Monza non ha mai ottenuto punti in serie A. Ci ha provato l’anno scorso, al ritorno, all’U-Power Stadium, ma è stato respinto dal doppio palo colpito da Ciurria e ci riproverà nel posticipo di domenica 18 febbraio, partita di cartello del 25esimo turno di campionato. I biancorossi sono in striscia di tre risultati utili consecutivi e da altrettante partite non subiscono gol. Così Palladino alla vigilia: «Siamo in fiducia e stiamo bene. Abbiamo lavorato in settimana con spirito, voglia, entusiasmo. Anche quello dei tifosi che sono venuti all’allenamento aperto. Ho visto tutti sul pezzo, pronti a mettermi in difficoltà per farsi schierare domani sera. Siamo in serie positiva soprattutto per solidità difensiva e punti, ma sappiamo di dover affrontare una squadra molto forte».

Serie A: fuori Ciurria, Caprari e Volpato

Nessuna novità tra i convocati, nel senso che Ciurria non ci sarà e con lui nemmeno i lungodegenti Caprari e Vignato. Fuori anche il giovane Popovic non ancora pronto. Potrebbe esserci qualche variazione nel modulo invece, considerato che il tecnico in settimana ha provato anche la difesa a quattro: «Noi abbiamo un marchio di fabbrica, che è il 3-4-3, che però possiamo anche modificare, come abbiamo già fatto in stagione. Però sono i principi di gioco che contano e l’occupazione degli spazi. Abbiamo la fortuna di avere calciatori duttili e due opzioni per ruolo, questo alza la competitività e non può che far bene».

Serie A: il sogno è la ciliegina sulla torta dell’ultimo anno e mezzo

Poi in campo ci vanno i giocatori e bisogna andare oltre la mera questione tattica e tecnica: «Il Milan si ferma facendo una partita perfetta, curando tutti i dettagli. Incontriamo una delle squadre più in forma del campionato e penso che siano ancora in corsa per lo scudetto. É un avversario molto difficile da affrontare, per questo ho chiesto ai ragazzi soprattutto coraggio, perché è indispensabile per giocarsela. Non aver ancora fatto punti con il Milan in questo nostro percorso di serie A rappresenta sicuramente uno stimolo in più per la partita. Ci proveremo domani, potrebbe essere la ciliegina sulla torta di questo anno e mezzo, sapendo che è molto difficile. Ci crediamo e vogliamo continuare il nostro momento. Rispetto alla passata stagione facciamo qualche punto in meno con le grandi e vogliamo fare questo passettino in avanti. Sono sicuro che prima o poi accadrà, magari non domani, ma crediamo possa succedere il prima possibile». Palla al centro alle 20.45 per 90 minuti di spettacolo biancorossonero all’U-Power Stadium.