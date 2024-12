Calcio, una doppietta di Gentile stende il Cavenago: il Seregno Fbc avvicina la vetta

Seconda vittoria consecutiva e secondo posto in classifica, nel girone B del campionato di Promozione, per il Seregno Fbc. Superando 2-0 al Ferruccio il Cavenago, gli azzurri sono saliti a quota trenta punti in classifica, gli stessi del Lesmo e quattro in meno della capolista Vis Nova Giussano, che ha pareggiato 2-2 sul campo dell’Ac Lissone. La novità ha indubbiamente caricato l’ambiente, anche perché è arrivata dopo una finestra di mercato invernale molto significativa, che ha portato in dote al tecnico Gabriele Avella quattro elementi di spessore, come Stefano Baldan, Marco Dell’Occa, Davide Lozza e Simone Pontiggia.

Calcio: i quattro nuovi acquisti subito in campo dal 1′

Pietro Valtorta in possesso di palla nel primo tempo

Al via, senza lo squalificato Matteo Ferrari, Gabriele Avella ha lanciato subito nell’undici di partenza i nuovi acquisti. Proprio due di loro sono stati protagonisti della prima azione degna di nota. Al 1’, Stefano Baldan ha disegnato un lancio in verticale rasoterra di esterno destro, che ha liberato Simone Pontiggia davanti alla porta: decisivo è stato l’intervento in uscita bassa di Lorenzo Matera, che si è frapposto ed ha fatto sfumare l’opportunità. I brianzoli hanno così dovuto aspettare il 19’ per rompere il ghiaccio. Protagonista è stato Antonio Gentile, che è partito in progressione sulla destra, si è accentrato e, con il mancino, ha concluso con un potente diagonale sotto la traversa, che si è insaccato. Al 24’ Marco Dell’Occa ha liberato Stefano Papapicco, che dopo un dribbling ha calciato a rete: il disperato recupero in spaccato di Enea Riboldi ha spedito la sfera sopra la traversa. Al 33’ Stefano Baldan ha servito Marco Dell’Occa, che dal limite ha sparacchiato alto di sinistro. Al 39’, dall’out mancino, Pietro Valtorta ha liberato Marco Dell’Occa, che non ha inquadrato il bersaglio grosso. Tempo 1’ e Simone Pontiggia ha prodotto un ottimo assolo, ma la sua conclusione è stata debole e Lorenzo Matera l’ha bloccata senza difficoltà.

Calcio: l’azione più bella della gara chiude i conti nella ripresa

Un’azione offensiva del Seregno Fbc nella seconda frazione

Nella ripresa, al 2’ ancora Pietro Valtorta ha trovato Marco Dell’Occa, che di sinistro ha fatto sfilare la palla a lato. Al 7’ gli ospiti hanno concretizzato il loro unico tiro nello specchio della porta nell’arco dei 90’ con Marco Breda: per Mirko Bizzi però non ci sono stati problemi. I conti li ha chiusi al 14’ nuovamente Antonio Gentile, al termine di una manovra che Pietro Valtorta ha rifinito con un cross dal fondo, sul quale Simone Pontiggia è stato bravissimo ad ingannare con un velo la difesa ospite: per il numero 9, a quel punto, insaccare è stato un gioco da ragazzi. In coda ad una fase di studio, al 31’ una triangolazione con Antonio Gentile ha liberato Fabio Lucente, che in diagonale ha impegnato Lorenzo Matera in una parata a terra. Al 35’ Antonio Gentile, in giornata di grazia, ha smarcato di tacco Antonio Buccini, che da ottima posizione ha spedito fuori. L’ultimo sussulto lo ha offerto al 40’ Fabio Lucente, che ha ricevuto dal fondo da Stefano Papapicco e di destro ha costretto Lorenzo Matera a rifugiarsi in corner.

Calcio: nel prossimo turno, prevista la trasferta a Civate

Lorenzo Matera gioca la palla con i piedi, per eludere il pressing di Pietro Valtorta

Nel prossimo turno, l’ultimo del girone di andata, il Seregno Fbc se la vedrà in trasferta domenica 22 dicembre, alle 14.30, con il Civate.

Calcio: il tabellino del match

Seregno Fbc-Cavenago 2-0

Marcatori: 19’ p.t. Gentile (S); 14’ s.t. Gentile (S).

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco, Lozza, Bianchi, Valtorta; Giambrone (22’ s.t. Lucente), Baldan, Papapicco; Dell’Occa (11’ s.t. Buccini); Gentile (35’ s.t. Citterio), Pontiggia (28’ s.t. Morello). A disp.: Guida, Ferracane, Fumagalli, Triveri e Curatolo. All.: Avella.

Cavenago: Matera; D’Agostino (1’ s.t. Vergani), Carbone, Riboldi, Spadoni, Segato (9’ s.t. Scalzo); Manno (18’ s.t. Castagnozzi), Breda, Panzeri; Ferrigno (26’ s.t. Pirola), Coppola (18’ s.t. Sclapari). A disp.: Vono, Federico, Mi. Nicoletti e Ma. Nicoletti. All.: Furlan.

Arbitro: Venturini di Como.

Note: ammoniti Lozza (S) e Riboldi (C) per gioco falloso, Buccini (S) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo: 7-0 per il Seregno Fbc. Recuperi: 0’ p.t., 4’ s.t.