Calcio: tutte salve le brianzole in Eccellenza

La giornata di calcio passata in archivio ha avuto aspetti diversi per le squadre brianzole impegnate in due diverse serie di campionati. Ad una giornata dal termine nel campionato di serie D le posizioni in classifica di Folgore Caratese e Seregno sono ancora in bilico e poco rassicuranti. Sarà l’ultima giornata a decidere le loro sorti, e cioè se dovranno disputare i play out o se sarà salvezza matematica sul filo di lana.

Calcio: in Serie D Folgore e Seregno sono ancora in bilico

Sul rettangolo amico la Folgore Caratese è stata costretta a rincorre il pareggio contro il Ponte San Pietro: 2-2 grazie ai goal di Valsecchi 9’pt a seguito di calcio d’angolo, che apriva le marcature, ma soprattutto di Gualdi 29’ della ripresa che riportava in parità il risultato, al termine di una partita piuttosto nervosa. Duplice la posta in palio, i bergamaschi aspiravano ai play off mentre i lambraioli alla salvezza matematica. Ma così non è stato. Ai padroni di casa è stato annullato un gol per fuorigioco e negli ultimi secondi di gara il portiere ospite Mangiapoco si superava sventando una conclusione ravvicinata di Liberati che era subentrato all’11’della ripresa al difensore Besana.

“Se avessimo vinto avremmo avuto la salvezza a portata di mano – ha dichiarato a fine gara l’allenatore Giuliano Melosi – invece tutto è rimandato di una settimana quando nell’ultima giornata giocheremo sul campo del fanalino di coda Caronnese. La partita per noi si era messa bene, poi siamo stati raggiunti in maniera ingenua e anche il secondo goal l’abbiamo subito in malo modo, ma la reazione è stata da squadra che vuole raggiungere la salvezza e questo mi conforta e fa ben sperare”.

Calcio: Eccellenza, Ardor pari in rimonta

Di tutt’altra fatta la situazione in Eccellenza, in cui le quattro protagoniste brianzole, divise in due diversi gironi sono matematicamente salve. L’Ardor Lazzate al “Brera” ha acciuffato per i capelli il pareggio al 91’ con il goal di capitan Marioli, che in proiezione offensiva trovava l’incornata vincente, mentre la Vergiatese era passata in vantaggio al 31’ della ripresa con Moussafir che con un preciso rasoterra dal limite area sorprendeva nell’angolo basso l’estremo difensore Ferloni. La gara è stata sostanzialmente equilibrata con il gioco rimasto sempre a livello di fraseggio e con pochi affondi su entrambi i fronti. La fase iniziale era di marca gialloblu, mentre i granata ospiti si limitavano a contenere. Nella ripresa la Vergiatese, che aveva bisogno dei tre punti salvezza, forzava il ritmo, mentre i brianzoli al contrario si limitavano a far girare la palla. Poi i due episodi che segnavano il match.

Per mister Ivan Stincone: “Il pari è giusto. Al meglio del nostro primo tempo hanno risposto loro nella ripresa, in cui noi abbiamo palesato stanchezza. Una gara che è stata la somma della nostra stagione che è stata di alti e bassi. Siamo partiti da zero ma la società ci ha permesso di ottenere dei buoni risultati”.

Calcio: Eccellenza, il capolavoro Vis Nova

Sul campo amico del centro Stefano Borgonovo, il Vis Nova superando per 2-1 (reti di Mantegazza 25’ e Orlandi 35’ del pt) il fanalino di coda Virtus Binasco, ha trovato la salvezza certa con una giornata di anticipo, senza dover ricorrere a gare suppletive. Un traguardo da incorniciare e da applaudire per come è stato raggiunto da tutti i protagonisti. Una squadra completamente rifatta e che dopo le prime cinque giornate era a 0 punti in classifica. Le lucertole hanno dovuto però rincorrere. Erano gli ospiti a passare in vantaggio al 15’ con Chiaromonte, poi a seguito di due calcio d’angolo e di altrettanti colpi di di testa i brianzoli rimontavano e si portavano in vantaggio che hanno conservato fino alla fine.

“Abbiamo iniziato un poco con le gambe molli – ha esordito l’allenatore Agostino Mastrolonardo – pagando il riposo del turno precedente, poi ci siamo ripresi e abbiamo indirizzo il match sui binari che volevamo. Nella ripresa abbiamo fatto melina senza forzare i ritmi avendo la partita in pugno anche perché l’avversario aveva poco da dire. In questa stagione non abbiamo mai mollato e potevamo salvarci anche prima, mai siamo contenti così”. Gli ha fatto eco il ds Marino Fumagalli: “La squadra inizialmente ha sentito il peso dei tre punti da conquistare ad ogni costo che valevano la salvezza, infatti era nervosa, ansiosa mostrando tensione, dopo il pareggio ha iniziato a giocare come sa fare e ha saputo cogliere risultati importanti”.

Calcio: Eccellenza, Muggiò sconfitto

L’unica sconfitta del girone A, l’ha rimediata il Muggiò (0-1) superato in casa dai portacolori di Besozzo del Verbano.

“Noi siamo scesi in campo con poche motivazioni – ha giustificato la sconfitta il tecnico Francesco Natobuono – i varesini hanno dimostrato di possedere una marcia in più perché volevano uscire dalla zona play out. Non avendo nulla da perdere ho fatto esordire otto giovani meritevoli della squadra juniores e alla lunga ciò si è fatto sentire”.

Calcio: Eccellenza, Leon fa pari con Bonseri (34 gol)

Nel girone B, il Leon, nella trasferta di Martinengo contro la Forza e Costanza ha chiuso sull’1-1. Gli arancioneri dopo essere passati in vantaggio col solito Bonseri, salito a 34 goal realizzati, ha dovuto subire l’aggressività dei bergamaschi che raggiunto il pareggio con Fratus si sono arroccati bene in difesa facendo così mancare varchi e spazi ai brianzoli che mal hanno sopportato il rettangolo di gioco, stretto e alquanto sconnesso. Per mister Matteo Castelnuovo: “Una partita dai tanti errori dovuta sia al campo ma anche agli avversari. Bonseri e Lillo hanno mancato due facili occasioni e Ortolani ha colpito una traversa , oltre al goal annullato a Bonalumi per fuori gioco”.