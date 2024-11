Calcio, Tamba e Colombo fermano il Seregno Fbc: gli azzurri scendono al quarto posto

Si è interrotta inaspettatamente, dopo oltre due mesi, la striscia positiva del Seregno Fbc. A Pontelambro, contro una Pontelambrese ben messa in campo, gli azzurri hanno ceduto 2-0 nel finale, pagando la loro incapacità di trovare la via del gol, che su azione manca ormai dalla gara contro l’Ac Lissone giocata domenica 3 novembre, e qualche errore di troppo in fase difensiva. Il kappaò, il secondo in campionato dopo quello interno contro il Castello Città di Cantù, ha fatto scivolare i ragazzi allenati da Gabriele Avella al quarto posto in classifica, a quota ventitré punti, sei in meno della capolista Vis Nova Giussano, piegata in casa dalla ColicoDerviese, tre in meno dell’Ac Lissone e due in meno del Cantù San Paolo.

Calcio: azzurri all’attacco nel primo tempo, ma senza risultato

Una fase di gioco convulsa della prima frazione

Al via, con il capitano Stefano Papapicco in tribuna per infortunio e Simone Bianchi, acciaccato, solo in panchina, Gabriele Avella ha confermato la sua fiducia nel cuore della retroguardia a Pietro Valtorta, mentre le chiavi del gioco sono state riaffidate a Simone Giambrone, con Antonio Buccini e Jacopo Morello ai suoi lati. La prima emozione l’ha regalata Pietro Valtorta, che al 3’ ha girato a rete un corner di Matteo Ferrari, senza però inquadrare la porta. Al 9’ ci ha provato Antonio Buccini da fuori, ma Matteo Sala si è fatto trovare pronto. All’11’ Jean Charles Tamba ha innestato il turbo a sinistra: il suo cross ha però attraversato lo specchio della porta ospite, senza trovare un compagno pronto alla deviazione. Al quarto d’ora Antonio Buccini ha ritentato la sorte dalla distanza: anche in questo caso la sua mira è sta imprecisa. Al 16’, dall’out mancino, Fabio Lucente ha pescato Antonio Gentile, che ha fatto da sponda nuovamente per Antonio Buccini: il suo destro è sfilato altissimo. Dopo una fase senza sussulti, al 37’ i seregnesi si sono fatti vivi con Jacopo Morello, che in corsa ha calciato fuori dalla distanza. Al 39’ Antonio Buccini ha servito Antonio Gentile, che di destro ha spedito la sfera sopra la traversa.

Calcio: nella ripresa decidono gli acuti di Tamba e Colombo

Jacopo Morello in azione nella seconda frazione

Nella ripresa, Gabriele Avella ha inserito subito William Meroni al posto di Alessandro Fumagalli, dirottando Pietro Valtorta sul fronte sinistro della difesa. All’8’ proprio Pietro Valtorta ha testato i riflessi di Matteo Sala, che ha parato senza difficoltà. Al 12’ il portiere di casa si è superato, respingendo un destro ravvicinato di Fabio Lucente, innescato da Antonio Gentile. Qui i comaschi hanno preso coraggio ed al quarto d’ora, su un traversone dalla destra di Marco Gerosa, Riccardo Sala ha sorpreso la linea difensiva ospite, ma non è arrivato sulla palla. Al 18’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Alessandro Rada ha scambiato con Jean Charles Tamba e, ricevuto il passaggio di ritorno, ha piazzato il tiro a giro sul palo lungo: la traiettoria si è tuttavia spenta sul fondo. Al 19’ Matteo Ferrari ha messo in movimento Antonio Gentile, che in diagonale non ha centrato il bersaglio grosso. Alla mezz’ora di nuovo Antonio Gentile ha provato da fuori, con Matteo Sala che ha risposto presente. Altrettanto non ha fatto 3’ più tardi la retroguardia azzurra, che su un ribaltamento di fronte ha prestato il fianco alla velocità di Jean Charles Tamba, scaltro nell’evitare il fuorigioco grazie ad un allineamento rivedibile degli avversari: solo di fronte a Mirko Bizzi, fin lì spettatore non pagante, il numero 9 arancione lo ha freddato con un rasoterra. La reazione dell’Fbc si è tradotta in una punizione, che al 38’ Antonio Gentile ha scaraventato alle stelle. Al 41’, con gli ospiti sbilanciati alla ricerca della parità, Lorenzo Colombo ha sfondato centralmente ed ha battuto per la seconda volta Mirko Bizzi. Allo scadere, Matteo Ferrari, su un altro calcio da fermo, ha costretto Matteo Sala ad alzare sopra la traversa il cuoio.

Calcio: nel prossimo turno, la Grentarcadia è attesa al Ferruccio

L’arbitro De Nicola fischia un fallo a favore degli azzurri nella ripresa

Nel prossimo turno, il Seregno Fbc cercherà il riscatto, ospitando domenica 1 dicembre, alle 14.30, allo stadio Ferruccio, l’insidiosa Grentarcadia.

Calcio: il tabellino del match

Un intervento difensivo di Alessandro Cofrancesco

Pontelambrese-Seregno Fbc 2-0

Marcatori: 33’ s.t. Tamba (P), 41’ Colombo (P).

Pontelambrese: M. Sala; Nespoli, Montrasio, Diaoula, Maule; Gerosa, Molteni, Giussani (1’ s.t. Nava), Rada (36’ s.t. De Lorenzi); R. Sala (20’ s.t. Colombo), Tamba (47’ s.t. Sartori). A disp.: Rossoni, Carnovale, E. Meroni, Lambri e Cissè. All.: Ciaravella.

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco (27’ s.t. Ferracane), Triveri, Valtorta, Fumagalli (1’ s.t. W. Meroni); Buccini, Giambrone, Morello (37’ s.t. Cappellini); Ferrari; Lucente (20’ s.t. Citterio), Gentile. A disp.: Guida, Spinelli, Bianchi, Curatolo e Troiano. All.: Avella.

Arbitro: De Nicola di Milano.

Note: ammoniti Tamba (P), Montrasio (P), Triveri (S) e Giambrone (S), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 9-4 per il Seregno Fbc. Recuperi: 1’ p.t., 5’ s.t.