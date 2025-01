Calcio serie D, pareggio a reti inviolate per la Folgore Caratese

E’ finito in parità il match tra la Folgore Caratese e il San Giuliano City che hanno lottato sino alla fine per conquistare l’intero bottino. Nella partita disputata al Comunale di Caronno Pertusella la Folgore Caratese, pur non riuscendo a sbloccare il punteggio, ha ha ottenuto il 12mo risultato utile consecutivo. Per l’occasione, nella squadra diretta da mister Filippo Carobbio ha esordito l’attaccante 35enne Nicola Ferrari, già transitato da Carate nel Campionato di Serie D 2019/20 (con un bottino di 11 reti) prelevato proprio alla viglia di questa trasferta dalla Nocerina. Con questo calciatore, apprezzato per le sue doti tecniche, la squadra brianzola fa affidamento nella corsa verso la conquista della vetta del Girone B.

Calcio serie D, pareggio per la Folgore Caratese: gli altri risultati

Contemporaneamente per la 24° giornata del campionato si sono disputati altri anticipi, con la capolista Ospitaletto che ha sudato le proverbiali sette camicie nel testacoda con l’Arconatese.

Arconatese-Ospitaletto 2-4: 12′ pt Messaggi (O), 13′ pt Sette (A), 19′ pt rig. Gritti (O), 44′ pt Gritti (O), 6′ st Sette (A), 38′ st Barwuah (O).

Breno-Desenzano 1-1: 27′ pt Verzeni (B), 22′ st Bianchetti (D).

Casatese Merate-Ciliverghe 1-0: 25′ pt Mendola.

Chievo-Sant’Angelo 2-1: 33′ st Dall’Ara (C), 36′ st aut. Tordini (S), 38′ st Panatti (S).

Fanfulla-Varesina 2-2: 23′ pt Bertoli (V), 34′ pt Odalo (F),

Magenta-Crema 0-1: 16′ st Longo.

Pro Palazzolo-Pro Sesto 1-1: 14′ pt Sala (PS), 21′ pt Paloschi (PP).

Classifica: Ospitaletto 54 punti; Desenzano, Folgore Caratese 46; Pro Palazzolo, Varesina 40; Casatese Merate, Chievo Verona 39; Sant’Angelo 36; Pro Sesto 34; Breno 31; Sangiuliano City 29; Crema 28; Club Milano, Castellanzese 26; Vigasio, Magenta 23; Sondrio, Fanfulla 21; Ciliverghe, Arconatese 17 punti. (Castellanzese, Vigasio,, Sondrio, Club Milano una partita in meno).

Calcio serie D, pareggio a reti inviolate con il Sangiuliano

SAN GIULIANO CITY – FOLGORE CARATESE 0 – 0

Sangiuliano City (4-3-3): Libertazzi; Pertosa, Varoli, Ciuffio, Premoli; Barzago, Palesi, Lupano (77’ Mazzola); Cazzaniga, Balla (88’ Sartori), Saggionetto (91’ Centis). A disposizione: Chiesa, Maggioni, Rettore, Malanchini, Hu Yiwang, De Cellio. All. Parravicini

Folgore Caratese (4-2-3-1): Salvalaggio; Mazzone, Bigolin, Cadili, Codraro; Pedone (82’ Rebaudo), Maspero; Ferrandino (77’ Cocola), Matteucci (57’ Lipari), Forchignone (91’ Giugno); Ferrari (71’ Ravasi). A disposizione: Spada,Oliveri, Locati, Martellotta, Lipari. All. Carobbio

Arbitro:Filippo Balducci (sez. Empoli); assistenti Vincenzo Smecca (Carrara), Alessio Mulassano (Cuneo)

Ammonti Perosa, Lupano – Recupero: 5’ st

Prossima partita della Folgore Caratese mercoledì 29 gennaio a Carate B.za con la Pro Palazzolo; inizio ore 1,4,30