Calcio serie D, colpaccio della Folgore che ingaggia il bomber Ferrari

Un vero e proprio colpaccio è stato messo a segno in questa fase del mercato calcistico dalla Folgore Caratese che si è assicurata le prestazioni di un centravanti di primissimo livello come Nicola Ferrari. La società di Michele Criscitiello oltre a far ritornare in Brianza un bomber di assoluto spessore ha fatto intendere quanto crede nella possibile vittoria del Girone B di Serie D.

Nicola Ferrari è un centravanti che ha grandissima esperienza in Serie D e che ha messo a referto valanghe di gol in qualsiasi girone e con qualsiasi casacca. In questa prima parte di stagione ha indossato la maglia della Nocerina (Serie D – Girone H), e ha messo a referto 20 presenze e sette reti.

Carate: alla Folgore Caratese il bomber Ferrari, ritorno il Brianza

Ferrari è nato a Sassuolo il 14 settembre 1989 e con le giovanili dei neroverdi, nel 2007/2008, inizia la sua avventura. Dopo un breve passaggio con la primavera della Sampdoria, è stato al Viareggio in serie C ma l’esperienza in Toscana è durata solamente sei mesi e nel mercato invernale del 2010 è passato al Manfredonia, in C2 (11 presenze e 5 gol).

Nicola, poi, ha cambiato spesso squadra alternandosi fra serie D e serie C2: Fano, Foligno, Sudtirol ed Aprilia accumulando in totale 103 presenze e 31 reti.

Nel 2014 è stato ingaggiato dalla Correggese e dopo 33 presenze e 12 reti, va al Mestre, sempre in D dove in 36 presenze mette a referto 21 reti. Negli anni successivi cambia ben sette squadre, ma il risultato non cambia. Infatti la sua stagione “meno realizzativa” è stata al Mantova, con 12 reti. Poi fra Rovigo, Lentigione, Caratese (dal 25/7/2019 al 13/8/2020), Forlì, Sanremese e Gugliano ha messo a referto ben 70 reti.

Il bomber Ferrari alla Folgore Caratese: capocannoniere nel 2022/2023

Nella stagione 2022/2023 passa alla Casertana, in serie D, dove vince il titolo di capocannoniere del girone con 18 reti. La stagione scorsa, ha giocato al San Marzano ed è andato in doppia cifra.

Insomma un attaccante d’esperienza che ha giocato in numerosi ma che, soprattutto, sa far gol, una dote imprescindibile per una squadra che ha l’ambizione di vincere come la Folgore Caratese.