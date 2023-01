Calcio Serie D, ko per la Folgore a Lumezzane. Finale regionale Coppa Italia, Leon (Eccellenza) sconfitto ai supplementari

Al giro di boa del campionato di calcio di serie D, la Folgore Caratese, è stata sconfitta per 3-0 nella trasferta di Lumezzane. I bresciani hanno così conservato il primato in classifica, nel girone B. Che fosse una partita difficile i lambraioli lo sapevano in parenza, avevano tutto da guadagnare e niente da perdere. D’altronde il divario in classifica era di 24 punti. I brianzoli sono riusciti a tenere testa ai rossoblu fino al 44’pt quando Alessandro riusciva a schiodare il risultato. Tutto nasceva da una palla persa a tre quarti di campo dai biancoazzurri brianzoli che metteva in azione la ripartenza dei locali sfruttata al meglio da Alessandro. E dire che poco prima sullo 0-0 la Folgore Caratese non riusciva a sfruttare una grossa occasione da distanza ravvicinata. Il colpo di testa di Hyka avrebbe potuto mettere su un altro binario la gara. Nella ripresa i padroni di casa hanno messo al sicuro il risultato ancora con Alessandro (19’) e Parravicini (28’). “Il confronto è stato impari– ha commentato a fine match l’allenatore Giuliano Melosi– già avevamo qualche defezione, poi nella fase di riscaldamento un problema alla caviglia non ha permesso a Barazzetta di essere della partita. Adesso dobbiamo rifarci con avversarie alla nostra portata e raggranellare al più presto punti”.

Eccellenza, finale regionale Coppa Italia: Ac Leon perde ai supplementari

Fermo il campionato di eccellenza che inizierà la fase di ritorno domenica 15 gennaio, la maggior parte delle squadre brianzole ne ha approfittato per effettuare delle partite amichevole. Unica eccezione l’Ac Leon che nella finale regionale di coppa Italia ha perso il confronto con il Cast Brescia ai tempi supplementari. 4-2. Le due reti dei brianzoli portano la firma del solito Matteo Bonseri, capocannoniere del campionato, girone B, con 22 goal. Il match fra due squadre molto forte e ben organizzate è stato avvincente. L’attenuante per gli arancio nero è di aver dovuto giocare dal 43’ del primo tempo in inferiorità numerica, per il doppio giallo comminato a Jacopo Ferrè. In quel momento il Leon era in vantaggio per 2-1. Il Cast Brescia con la vittoria ha ottenuto la possibilità di accedere alla fase nazionale della coppa Italia dove incontrerà nella prima fase a gironi l’Imperia, che ha vinto la coppa Italia ligure e l’Alba.

Le amichevoli dell’Eccellenza, ripartenza campionato il 15 gennaio

Nelle partire amichevoli, sabato 7 gennaio, il Vis Nova, al centro sportivo Stefano Borgonovo, ha pareggiato per 4-4 contro Base Seveso, in cui l’allenatore verdenero Agostino Mastrolonardo ha messo in campo tutta la rosa sua disposizione per collaudare al meglio la forma dei suoi giocatori in vista del girone di ritorno. Anche se solo per un tempo sono ritornati a disposizione del tecnico il terzino Tranquillini, dopo oltre un anno per infortunio muscolare e il difensore centrale Bartoli, dopo tre mesi dall’operazione alla spalla. E nel corso della seconda fase dal campionato è probabile anche il ritorno del “furetto” di centrocampo Stefano Molteni. A Baranzate, contro una squadra di promozione, domenica 8 gennaio l’Ardor Lazzate ha vinto per 2-6, in goal Marioli, Corioni, Artaria, Fogal, Gazzetta, Guanziroli, uno specialista su calcio di punizione. I giallo blu di Ivan Stincone dopo una partenza molto lenta in cui si facevano sorprendere dai locali che andavano in vantaggio per 2-0, riprendevano le redini del gioco e imperversavano a loro piacere dimostrando di essere di categoria diversa. Tutte le squadre hanno i fari puntati a domenica 15 gennaio, quando, inizierà un campionato diverso perché quasi tutte le protagoniste hanno rivoluzionato i ranghi rispetto alla partenza di settembre.