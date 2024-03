Calcio, Serie D: Folgore Caratese, pari a Trezzo e 13° risultato utile consecutivo

Nelle partite disputate giovedì, la Folgore Caratese pareggia (0-0) con la Tritium allo stadio La Rocca di Trezzo sull’Adda e porta a tredici i risultati utili consecutivi. Per la Tritium che non ha potuto schierare ancora l’attaccante Capogna (ex del Seregno fermo per infortunio) il punto è servito per interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive e soprattutto per guadagnare il terz’ultimo posto in graduatoria. La Caratese inoltre con questo risultato ha portato a 48 il bottino di punti finora raccolto.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese, prossima partita

Prossima partita della Folgore Caratese domenica 7 aprile ore 15 contro Calcio Desenzano.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese, la squadra di mister Parlato ha controllato con sicurezza

La partita non ha offerto particolari spunti: la squadra di mister De Paola ha cercato di perforare la difesa della Folgore Caratese, ma tutti i tentativi sono stati neutralizzati dai ragazzi di mister Parlato capaci di controllare con sicurezza la situazione specie nel secondo tempo quando la squadra è rimasta in campo in inferiorità numerica a causa dell’espulsione diretta di Panatti, sanzionato per aver fermato in scivolata la ripartenza di Maspero.

Calcio, Serie D: il turno infrasettimanale prima di Pasqua

Nel turno infrasettimanale pre-pasquale non sono mancati i colpi di scena: il Caldiero Terme batte il Piacenza e riaccende il sogno Serie C. Non basta alla capolista il gol dl 39’ di Recino; infatti i padroni di casa ribaltano il risultato con Zerbato (43’) e con Baldani (48’). Lo scivolone inaspettato del Piacenza non viene sfruttato dalla Varesina che anzi esce sconfitta nella trasferta allo stadio Gianni Brera di Pero con il Club Milano che, con i trepunti, vede ormai a un passo la salvezza diretta. Nelle squadre in lotta per la salvezza da segnalare la pesante sconfitta del Crema (0-2) con la Castellanzese, quindi le vittorie del Legnano (1-0) sul Brusaporto e del Ponte San Pietro (1-0) sulla clivense.

Calcio, Serie D: il tabellino Tritium-Folgore Caratese 0 – 0

Tritium (4-3-3): Bassani; Rusconi, Scietti, Bertaglio, Acquistapace (35’ st Milesini); Selmi (43′ st Ghilardi), Maspero, Confalonieri (21’ st Marrulli); Delle Donne (21’’ st Caraffa), Di Palma (13′ st Abumkarab), N’Diaye. A disposizione: Illipronti, Spinelli, Gjana, Ortelli. All.: Luciano De Paola.

Folgore Caratese (4-3-1-2): Viscovo; Balamotis, Arpini, Marchi, Cavallini; Bright, Vernocchi, Clerici; Panatti; Esposito (12′ st Kyeremateng), Barranco (47′ st Lofoco). A disposizione: Macchi, Nicolini, Scapuzzi, Esposito, Rosa, Lofoco, Santambrogio, Silano. All.: Carmine Parlato.

Arbitro: Saffioti di Como (Cracchiolo-Di Marco).

Note. Ammoniti: 23’ Scietti (T), 33’ Vernocchi (FC), 26’ st N’Diaye (T), 39’ st Viscovo (FC). Espulso 24′ st Panatti (FC). Recupero: 1′ + 4′.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese, la classifica

La classifica: Piacenza 63 punti; Caldiero Terme 62; Varesina 60*; Desenzano 59; Pro Palazzolo**, Arconatese 57; Brusaporto 50; Folgore Caratese 48; Casatese, Villa Valle 45; Virtus Ciserano 44; Clivense 43; Club Milano 41; Caravaggio 40; Castellanzese 38; Real Calepina* 37; Legnano 33; Tritium 28; Crema 27; Ponte San Pietro 21 punti.

*partita in meno