Calcio, Serie D: Folgore Caratese pareggia in rimonta a Piacenza

Pareggio in rimonta della Folgore Caratese a Piacenza: la squadra di mister Parlato sotto di due reti grazie alle prodezze di Marchi e Roberto Esposito riesce a pareggiare i conti. Per la squadra bianco-azzurra è un risultato importante ottenuto in casa di una formazione in serie positiva da ben undici turni e che proprio con questo pareggio, maturato in un turno di campionato infrasettimanale dove si sono registrate parecchie sorprese, si insedia al secondo posto nella classifica generale. Non cambia la posizione della squadra presieduta da Michele Criscitiello ma al Garilli ha confermato di essere pronta ad affrontare tutti gli impegni del girone di ritorno

Dopo un primo tempo giocato ritmi bassi, al Garilli la partita si accende nella ripresa e il Piacenza prende il largo spinto dalla velocità e della determinazione del giovanissimo Bassanini. Il calciatore, classe 2006, all’inizio del secondo tempo fa tutto da solo, supera alcuni difensori brianzoli e centra il bersaglio. La rete cambia radicalmente l’inerzia del match e al 12’ Recino si divora il raddoppio ma al 18’ una splendida azione di D’Agostino pesca in area Zini che centra per lo scatenato Bassanini bravo a firmare la sua doppietta. Il Piacenza, rassicurato dal doppio vantaggio, cerca di ridurre i ritmi del gioco per controllare le iniziative dei ragazzi di Mister Parlato che al 32’ riaprono la partita con Marchi, bravissimo a svettare su tutti dopo un calcio di punizione ed a centrare il bersaglio. Il Piacenza appare frastornato e Folgore con una veloce ripartenza riesce a recuperare il risultato con un gol di Roberto Esposito.

Prossimo impegno della Folgore Caratese domenica 21 gennaio alla Sportitalia Arena dove ospita il Ponte San Pietro. L’inizio della partita è alle 14.30.

Piacenza – Folgore Caratese 2-2 (0-0)

Marcatori: 46’ e 63’ Bassanini, 77′ Marchi, 79′ R.Esposito

Piacenza: Maianti; Napoletano (dal 28′ s.t. Baudouin), Silva, Somma, Artioli; Kernezo (dal 15′ s.t. Zini), Corradi, Touré (dal 22′ s.t. Santella), Ndoye (dal 1’ s.t. Bassanini); D’Agostino, Recino (dal 36′ s.t. Marquez). (Galletti, Del Dotto, Russo, Calegari). All. Rossini

Folgore Caratese: Viscovo; Balamotis, Arpino, Marchi, Cavallini; Floridia (dal 41’ st. Nicolini), Bright (dal 25′ s.t. Rosa); Caporali, Panatti (dal 9′ s.t. R.Esposito), Scapuzzi (dal 28′ s.t. Kyeremateng); Barranco. (Macchi, Santambrogio, Dugo, N.Esposito, Corbo, Silano). All. Parlato.

Arbitro: Triamo di Salerno