Calcio, Serie D: Folgore Caratese inciampa, domenica c’è Vigasio

Imprevista sconfitta della Folgore Caratese che vede sfumare la possibilità di lottare sino alla fine per inserirsi sulla vetta della classifica in una partita dalle mille emozioni. Infatti, dopo il doppio vantaggio certificato dalle prodezze dell’ex Daniele Ferrandino, l’undici di mister Filippo Carobbio non è riuscita a contenere le giocate della Castellanzese e soprattutto dell’attaccante Roberto Colombo (classe 1997) match winner per aver realizzato una tripletta che ha regalato alla sua squadra un prezioso risultato.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese inciampa, i verdetti

Con una giornata di anticipo all’Ospitaletto di Andrea Quaresmini è bastato quindi il pareggio (1-1) in trasferta sul campo del Ciliverghe per distanziare di cinque punti Pro Palazzolo e Desenzano e festeggiare il ritorno in Serie C. Negli anni Ottanta al vertice del club bresciano c’era Gino Corioni (con Gigi Maifredi allenatore) e, per alterne vicende, fino al 2019 era in Seconda Categoria.

Giornata di verdetti anche per quanto concerne il settore retrocessione con tre squadre (Fanfulla, Ciliverghe e Arconatese) relegate nel Campionato Eccellenza con il Magenta tuttora in bilico.

Calcio, Serie D: prossimo turno e classifica

Classifica: Ospitaletto 74 punti; Pro Palazzolo, Desenzano 69; Casatese Merate 68; Folgore Caratese 67; Varesina 63; Chievo Verona 54; Pro Sesto 49; Sondrio 47; Club Milano 46; Sant’Angelo 45; Vigasio, Sangiuliano City, Breno 44; Crema, Castellanzese 43; Magenta 35, Fanfulla 32, Ciliverghe, Arconatese 31 punti.

Dolmenica 4 maggio ultima giornata della regular season: la Folgore Caratese alle ore 15 che allo SportItalia village affronta il Vigasio.

Calcio, Serie D: il tabellino di Castellanzese-Folgore Caratese

CASTELLANZESE – FOLGORE CARATESE 3 – 2

Marcatori:42’, 66’ Ferrandino; 78’, 81’, 90’ Colombo

Castellanzese (3-4-1-2): Salina; Rodolfo, Gritti, Chessa; Castelletto (91’ Pisan), Padovan (33’ Colombo), Selmo (66’ Fiorella), Rusconi (70’ Fall); Bernardi; Boix Garcia (66’ Lacchini), Boccadamo. A disposizione: Poli, Beretta, Lacchini, Serra, Di Coste. All. Mangone

Folgore Caratese (4-2-3-1): Salvalaggio; Balamotis (72’ Rebaudo), Bigolin (66’ Cadili), Arpino, Martellotta; Pedone, Maspero; Cocola (78’ Forchignone), Matteucci (70’ Lipari), Ferrandino; Ravasi (66’ Ferrari). A disposizione: Spada, Codraro, Ciarmoli, Giugno. All. Carobbio

Arbitro: Colelli (Ostia Lido); assistenti Fiorucci (Gubbio), Gabriele Federico (Agropoli)

Ammoniti: Ravasi, Boccadamo, Padovan, Colombo. Bernardi, Arpino. Recupero: pt 2’; 5’ st