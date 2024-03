Calcio, Serie D: Folgore Caratese batte Casatese, tutto in 10 minuti

Continua il buon momento del Folgore Caratese che batte in rimonta la Casatese e allunga a undici la serie di risultati utili consecutivi. A passare in vantaggio è stata però la squadra ospite guidata da mister Giuseppe Commisso (tecnico con un passato sulla panchina dell’allora Folgore Verano) ma la squadra di mister Carmelo Parlato non si è fatta intimorire e in nove minuiti di gioco, dal 70’ al 79’, ha messo a segno ben tre reti portando a casa il risultato che ha avuto, quale effetto immediato, il sorpasso sui rivali di Casatenovo.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese batte Casatese, la cronaca

Note di cronaca. Primo guizzo del match al 18’ con Guilinelli che tenta la conclusione da fuori area, la sfera sfiora la traversa della porta presidiata da Viscovo. Dopo un primo tempo avaro di notizie, la partita si accende nella ripresa. Al 52’ Losa viene atterrato in area. Dal dischetto si presenta Gomez che spiazza Viscovo e sblocca il risultato. Immediata reazione dei ragazzi di mister Parlato. Al 55’ punizione dalla sinistra: Panatti mette al centro e in area piccola la sfera termina tra i piedi dei biancazzurri, batti e ribatti nell’area degli ospiti e il più lesto ad insaccare è Bright ma il direttore di gara ferma il gioco per fuori gioco. Al 70’ la Folgore si scatena: cross dalla sinistra di Scapuzzi appena subentrato che, in area, cerca si bersaglio ma la sua conclusione viene deviata da un difensore avversario e termina tra i piedi di Bright che anticipa tutti e di sinistro batte il portiere Picarelli.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese batte Casatese, i gol e la vittoria in rimonta

I biancocelesti al 76’ passano in vantaggio: Clerici dalla trequarti serve Arpino in area che intercetta e spedisce in rete (seconda domenica consecutiva in gol per il capitano). Al 79’ Barranco mette la firma finale per il tris biancazzurro. Letale il tandem Scapuzzi-Barranco: l’ex City recupera palla al limite dell’area e serve l’argentino che spedisce la sfera sotto l’incrocio per il definitivo 3-1.

Derby di Brianza ribaltato in appena nove minuti dalla Folgore Caratese che ottiene l’undicesimo risultato utile di fila.

Calcio, Serie D: il tabellino di Folgore Caratese-Casatese

Folgore Caratese-Casatese 3-1

Marcatori: 52’ Gomez (C), 70’ Bright (FC), 76’ Arpino (FC), 79’ Barranco (FC)

Folgore Caratese (4-3-1-2): Viscovo, Balamontis, Arpino, Marchi, Cavallini; Bright, Caporali (70’Scapuzzi), Silano (45’ Clerici); Panatti (85’ Esposito N.), Barranco (85’ Vernocchi), Esposito R. (62’ Kyeremateng). A disposizione: Macchi, Nicolini, Sala, Corbo. All. Parlato

Casatese (4-4-2): Picarelli; Pozzoli (78’ Scipione), Comberiati (78’ Oppizzi), Gulinelli, Videkon, Perego (78’ Stefanoni), Pirola, Losa, Gomez, Romano (65’ Isella), Astuti (78’ Strada). A disposizione: Maffi, Verga, Mendola, Cargiolli. All. Commisso

Arbitro: Pietro Marioni (Lodi); assistenti Stefano Orlando (Modena), Lorenzo Dalsasso (Bologna).

Ammoniti: 44’ Arpino, 54’ Pozzoli, 63’ Balamontis

Recupero: 4’ st

Classifica: Piacenza 60 punti; Caldiero Terme 58; Varesina* 57; Arconatese 56; Pro Palazzolo* 54; Desenzano 53; Brusaporto 49; Villa Valle 45; Folgore Caratese 44; Casatese 43; Clivense 40; Caravaggio* 39; Club Milano, Virtus CiseranoBergamo* 38; Real Calepina, Castellanzese 34; Legnano 29; Crema, Tritium 27; Ponte San Pietro 18 punti. * Una partita in meno