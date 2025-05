La Folgore Caratese chiude la regular season con uno pareggio (0-0) contro il Vigasio e si posiziona al quinto posto nel girone, centrando l’obiettivo playoff. Un traguardo importante per la formazione guidata da mister Filippo Carobbio, che ha saputo veleggiare nelle zone alte della classifica per larga parte della stagione, sfiorando a lungo il sogno della promozione diretta in Serie C.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese ai playoff da quinta, la partita con il Vigasio

La gara contro il Vigasio, priva di gol ma ricca di tensione, ha visto l’espulsione del tecnico Carobbio, che peraltro è chiamato a preparare la delicata sfida playoff in casa del Pro Palazzolo. L’altra partita play off è Desenzano-Casatese Merate.

La Folgore Caratese in 38 partite del campionato ha conquistato 68 punti grazie a 20 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ed ha messo a segno 66 reti subendone 42, confermandosi una delle squadre più competitive.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese ai playoff da quinta, i verdetti del girone B

Il girone B si è concluso inoltre con quattro retrocessioni e nessun play out. Sono Fanfulla, Ciliverghe Calcio e Arconatese mentre all’ultimo si è aggiunto il Magenta che pur ha pareggiato (1-1) a Venegono Superiore contro la Varesina. Un risultato dal sapore amaro poiché la vittoria della Castellanzese (0-2 a Desenzano) e soprattutto il pareggio del Crema (3-3 a Ospitaletto all’ultimo) ha certificato la quarta retrocessione senza play out. Ora l’attenzione si sposta tutta sui playoff.

Calcio, Serie D: il tabellino Partita Folgore Caratese-Vigasio

Folgore Caratese-Vigasio 0-0

Folgore Caratese (4-3-3): Spada; Balamotis, Cadili, Arpino, Codraro; Ciarmoli (57’ Pedone), Maspero, Rebaudo (57’ Matteucci); Lipari (63’ Forchignone), Ferrandino; Ferrari (69’ Ravasi). A disposizione: Salvalaggio, Bigolin, Sacco, Martellotta, Giugno. All. Carobbio

Vigasio (4-3-1-2): Businarolo; Amoh, Tosi, Cinel, Rao; Mozzo, Casella, Saraniero; Moras; Fanini, Boni (73’ Vetere). A disposizione: Lorenzini, Capellari, Hoxha, Bounafaa, De Luca, Russo, Lonardoni, Pasquali. All.: Florindo.

Arbitro: Cosimo Papi (Parto); assistenti Giovanni Di Meglio (Napoli); Michele Freda (Avellino)

Ammoniti: Rebaudo, Codraro, Cadili; Mozzo, Rao. Espulso Mister Carobbio. Recupero: 1’ pt; 4’ st