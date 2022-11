Calcio, Serie D e Eccellenza: settima vittoria per l’Ac Leon

Un turno di campionato di calcio, sia di Serie D che di Eccellenza, in cui le squadre brianzole del monzese sono uscite con risultati chi più positivi e chi solo positivi. Tre le vittorie e due i pareggi.

Calcio, Serie D: pareggio con rammarico per la Folgore Caratese

In Serie D, girone B, la Folgore Caratese (1-1) ha raccolto un altro prezioso punto a Grumello del Monte contro la Real Calepina, restando sopra la soglia della zona play out. È stato un match dal doppio volto. Un primo tempo abbastanza sonnacchioso e sostanzialmente equilibrato, mentre nella ripresa solo negli ultimi dieci minuti ci sono stati squilli di tromba che hanno regalato vibranti emozioni. A 15’ dal termine i bergamaschi passavano in vantaggio con Aranotu. I lambraioli si riorganizzavano e al 43’ pareggiavano con un colpo di testa di Gualdi abile a sfruttare un calcio d’angolo. Subito dopo gli ospiti avevano due importanti occasioni per vincere il match con Caricati, di cui un tiro salvato sulla linea dal corpo di bergamasco che si era disteso in tuffo.

“Siamo molto dispiaciuti perché era una partita che potevamo vincere nei minuti finali – ha detto il ds Mauro Borghetti – è stata una disperazione avere fallito quelle ultime due palle goal in pieno recupero”.

Calcio, Eccellenza: Ac Leon sale al terzo posto

Nel girone B di Eccellenza continua la marcia trionfale dell’Ac Leon, che ha incamerato la settima vittoria su dodici gare e scalando la classifica si è portato al terzo posto ad insediare il trono della Tritium. La vittoria ad Almenno san Salvatore sul Lemine Almenno per 2-4 è stata firmata da Lillo, doppietta di Bonseri e Giangaspero.

“Abbiamo controllato bene la partita – ha detto al termine mister Paolo Quartuccio – ci siamo difesi con ordine e concesso molto poco ad una squadra che era molto ben organizzata in tutti i reparti”.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova pareggia la sfida salvezza

La sfida salvezza, del girone A, è finita con un nulla di fatto. Il pareggio (3-3) fra Pontelambrese e Vis Nova Giussano ha lasciato insoddisfatte entrambe le squadre. In modo particolare le “lucertole” che praticamente a partita finita venivano raggiunte dai comaschi su calcio di rigore, per un errore grossolano di Vincenzi incapace di freddezza in un momento clou della gara e prima ancora di Adobati che regalava ai padroni di casa il secondo goal mettendo sui piedi dell’avversario la palla per battere Foresti. Una volta di più, in questo primo scorcio di stagione, i giocatori del Vis Nova stanno deludendo le attese di chi aveva riposto in loro tante aspettative.

Sconsolato il ds Marino Fumagalli: “Siamo preoccupati per i tanti limiti che i giocatori stanno mostrando e che col trascorrere delle giornate non migliorano”, sulla stessa lunghezza d’onda l’allenatore Agostino Mastrolonardo: “I miei giocatori pensano sempre di usare il fioretto invece di usare la spada come si conviene ad una squadra che ha l’acqua alla gola ed è alla strenua ricerca della salvezza. Siamo stati in campo se fosse un’amichevole invece di giocare con grinta”.

Calcio, Eccellenza: seconda vittoria consecutiva per un Muggiò incerottato

Seconda vittoria consecutiva per il Muggiò che ha vinto a Gavirate per 1-2. “Contro i varesini mi mancavano tre titolari di peso tra cui Personè e dopo 10’ perdevo per infortunio Marinoni – ha spiegato il tecnico Francesco Natobuono – i miei ragazzi hanno dato il massimo e sono riusciti a non far mai calciare in porta i padroni di casa che sono andati in rete solo su punizione. Una vittoria importantissima che ha accresciuto il morale di tutti”.

Calcio, Eccellenza: successo esterno per l’Ardor Lazzate, ma senza gioia

Successo esterno anche per l’Ardor Lazzate (1-2) a Vighizzolo contro il Castello città di Cantù. I giallo blu sono andati a rete con un goal per tempo: Corioni (19’pt) e Rondina (23’ st). Critico l’allenatore del Lazzate Ivan Stincone: ”Abbiamo vinto ma abbiamo giocato la peggior partita della stagione. Bene sono nella prima mezzora, il secondo tempo la squadra ha dato segni di stanchezza e siamo calati molto, meno male che i miei giocatori ci hanno messo tutto il cuore per incamerare i tre punti”.