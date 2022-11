Pareggio a reti inviolate per il Renate

Le fatiche accumulate nella vittoriosa partita infrasettimanale di Coppa Italia al Martelli di Mantova hanno inciso sul rendimento del Renate: la capolista, infatti, nella gara con la volenterosa Pergolettese è apparsa meno lucida e propositiva rispetto alle ultime uscite, soprattutto quelle affrontate in trasferta, nonostante i vari accorgimenti messi in atto da Dossena. Oltretutto a incidere sul risultato finale si è aggiunto l’errore dell’attaccante Maistrello che per la seconda volta di fila (il precedente aveva di fatto certificato il pareggio a reti involate con l’AlbinoLeffe) non ha trasformato un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Arini e, stavolta, netraulizzato con una prodezza dal portiere Soncin.

Partita molto maschia ma avara di spunti. La Pergolettese nella prima mezz’ora gestisce il gioco e al 14’ Luca Villa con un tiro da fuori area colpisce la traversa e Piccinini pur da ottima posizione non centra il bersaglio. Al 19’ secondo legno della partita per gli ospiti: Abiuso salta alcuni difensori ma centra la traversa. Quasi alla fine del primo tempo si sveglia il Renate e al 43’ Maistrello su assist di Anghileri impegna Soncin. Nella ripresa (esto minuto) il Renate spreca l’incredibile occasione e la squadra di Dossena accusa il colpo e solo sul finale la capolista recupera un po’ di energie: all87’ Ghezzi impegna Soncin e al 95’ Sorrentino abile a marcarsi nell’area avversaria manda il pallone oltre la traversa.



Il tabellino

RENATE (4-3-3): Drago; Anghileri, Silva, Angeli (33’st Ermacora), Possenti; Baldassin (33’st Sgarbi), Esposito, Simonetti (18’st Marano); Malotti (1’st Sorrentino), Maistrello, Morachioli (22’st Ghezzi). A disp. Furlanetto, Menna, Gavazzi, Squizzato, Colombini. All. Andrea DossenaPERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Piccinini, Arini, Lambrughi; Bariti, Andreoli (19’ st Figoli), Artioli (40’st Mazzarani), Varas, Villa; Abiuso (32’ st Cancello), Iori (40’ st Corti).

A disp. Rubbi (p), Cattaneo (p), Tonoli, Bevilacqua, Gabelli, Lucenti, Verzeni. All. Alberto VillaARBITRO: Pacella di Roma 2AMMONITI: Artioli, Morachioli, Lambrughi, Arini, Marano

NOTE: Spettatori 300 circa, incasso non comunicato. Angoli 3 – 2; rec. 1’ pt.; 5’ st. Al 51’ Soncin para un rigore di Maistrello