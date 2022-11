Serie A, Monza-Hellas Verona LIVE: scaligeri in dieci uomini, resiste lo 0-0

🔄🔄 17′ st Doppio cambio nel Monza: al posto di Marlon e Caprari entrano Antov e Petagna.

🔄🔄 15′ st Doppio cambio nell’Hellas Verona: al posto di Lazovic e Veloso entrano Doig e Sulemana.

🟨 15′ st Ammonito Bocchetti per proteste.

⚪🔴 9′ st Caprari ci prova dai trenta metri con una conclusione velenosa, Montipò è attento e smanaccia in bello stile.

⚪🔴 4′ st Traversone di Sensi a cercare Mota Carvalho, palla troppo lunga.

⚪🔴 1′ st Cross di Rovella per il colpo di testa sotto misura di Caprari a lato di un soffio.

📣 INIZIA LA RIPRESA ALL’U-POWER STADIUM! Il calcio d’inizio questa volta è toccato all’Hellas Verona.

🔄 1′ st Cambio nell’Hellas Verona: entra Terracciano al posto di Kallon.

⏳​ Finisce il primo tempo all’U-Power Stadium. Monza e Hellas Verona sono ancora sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Scaligeri in dieci uomini a causa dell’espulsione inflitta a Magnani per fallo da ultimo uomo. Gara divertente con i biancorossi che hanno calciato più volte verso la porta di Montipò, senza trovare il gol.

⚠️ Assegnati 2 minuti di recupero.

⚪🔴 40′ pt Traversone di Ciurria per l’inzuccata di Carlos Augusto che non riesce a controllare per fare da sponda e l’azione sfuma.

⚪🔴 39′ pt Rovella imbecca Ciurria, colpo di testa dell’ex Pordenone, Montipò chiude in corner.

🟡🔵 38′ pt Recupera la sfera il Verona, Lasagna tenta la conclusione da distanza siderale. Di Gregorio controlla senza patemi.

🟨 33′ pt Ammonito Marlon per un fallo commesso su Lasagna.

⚪🔴 32′ pt Cross di Ciurria a cercare la spizzata di Mota Carvalho, allontana il pericolo la difesa di Bocchetti.

⚪🔴 30′ pt Iniziativa personale di Ciurria con una bordata da fuori area col sinistro che si spegne a lato.

🟥 27′ pt Espulso Magnani per fallo da ultimo uomo su Mota Carvalho. Hellas in dieci uomini.

⚪🔴 27′ pt Check in corso per l’eventuale espulsione di Magnani, al momento ammonito.

⚪🔴 22′ pt Discesa di Carlos Augusto, entra in area e palla in mezzo, metta una pezza Montipò e sventa il pericolo la difesa scaligera. Contropiede Hellas con colpo di testa di Henry che finisce a lato di un soffio.

🟨 19′ pt Ammonito Günter per un fallo commesso su Pessina.

🔄 18′ pt Cambio nell’Hellas Verona: entra Lasagna al posto di Faraoni, uscito malconcio a causa di un problema muscolare.

🟡🔵 13′ pt Cross di Faraoni deviato in corner dalla difesa monzese. Calcio d’angolo battuto da Veloso, leziosismo di Henry che colpisce di tacco con la sfera che termina in Curva Pieri.

🥰 Match piacevole con entrambe le squadre che non rinunciano ad attaccare e a lasciare spazi per le ripartenze avversarie. Approccio positivo e speculare delle due compagini nei primi 10′ di gioco.

⚪🔴 7′ pt Corner di Ciurria respinto dalla difesa scaligera, raccoglie la sfera Pessina che colpisce di sinistro con un fendente che termina alto.

🟡🔵 4′ pt Kallon slalomeggia nei pressi dell’area di rigore biancorossa, Izzo lo ferma fallosamente. Punizione per l’Hellas: batte Veloso, respinge la muraglia brianzola.

⚪🔴 1′ pt Doppia ghiotta occasione per il Monza dopo appena 30 secondi: discesa di Mota Carvalho che semina panico sull’out di destra e cross radente al centro, respinge la difesa gialloblù, tiro di Caprari ribattuto da Faraoni, ci prova in rovesciata Pessina ma viene murato dalla difesa veneta. Inizio frizzante all’U-Power Stadium.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏳ Squadre a centrocampo per l’inizio del match. Il calcio d’inizio lo batterà il Monza.

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Gli assistenti sono Margani e Cortese; il quarto uomo: Rapuano. VAR: Abbattista, AVAR: Aureliano.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

😍 Che bella sorpresa! Pablo Marí nei pressi della “Curva Pieri” dell’U-Power Stadium, applaudito e incoraggiato dai tifosi biancorossi con cori e standing ovation.

👁‍🗨 Lato Monza – Il Monza di Palladino, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, vuole a tornare a far punti contro un avversario sulla carta alla portata. Dunque, classico 3-4-1-2 con Di Gregorio tra i pali; in difesa, accanto a Marlon e Caldirola, torna titolare Izzo dopo l’infortunio; a centrocampo a macinare gioco la coppia consolidata Sensi-Rovella con Carlos Augusto a sinistra e Ciurria che si rivede a destra; Pessina e l’ex di turno Caprari a supporto dell’unico terminale d’attacco, Mota Carvalho, che vince il ballottaggio con Petagna. Indisponibile Pablo Marí per la triste vicenda di Assago.

👁‍🗨 Lato Hellas Verona – Bocchetti, alla guida dei gialloblù, non ha ancora racimolato punti nelle tre gare disputate finora e gli scaligeri sono reduci da ben sette sconfitte consecutive. Modulo a specchio per i veneti: in porta Montipò e in difesa il terzetto composto da da Faraoni, Magnani e Günter; a centrocampo Veloso e Hongla centrali, sulle corsie laterali De Paoli a destra e Lazovic a sinistra con il serbo schierato titolare a sorpresa; sulla trequarti Tameze e Kallon a ridosso di Henry, punta centrale.

Per la 13^ giornata di Serie A, all’U-Power Stadium, i brianzoli di mister Palladino ospitano gli scaligeri guidati da Bocchetti. Calcio d’inizio alle ore 15:00.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Machin, Barberis, Gytkjaer, Birindelli, Ranocchia, Antov, Colpani, Petagna, Bondo, Carboni, D’Alessandro, Vignato. All. Raffaele Palladino.

🟡🔵 HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Faraoni, Magnani, Günter; De Paoli, Veloso, Hongla, Lazovic; Tameze, Kallon; Henry. A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Doig, Verdi, Lasagna, Djuric, Terracciano, Praszelik, Cabal, Sulemana. All. Salvatore Bocchetti.