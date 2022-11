Monza-Hellas Verona 2-0, Palladino: «Dedichiamo la vittoria a Pablo Marí»

Il Monza, a fronte di una prestazione coriacea e di carattere, batte 2-0 l’Hellas Verona bissando il quarto successo in Serie A dopo tre sconfitte consecutive. A fine gara, in sala stampa, è intervenuto l’allenatore dei brianzoli, Raffaele Palladino, che ha commentato la convincente vittoria dei suoi ragazzi: «Mi preoccupavano le loro ripartenze. A fine primo tempo ho chiesto ai ragazzi di attaccare lo spazio. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento e la personalità. È la vittoria della squadra, della società, dei giornalisti e di tutta la città. Siamo in una posizione bella di classifica. L’ago della bilancia per me sono gli allenamenti. Oggi mi aspettavo questo e siamo tutti felici. Oggi Pablo Marí è venuto allo stadio e prima di giocare ha parlato alla squadra dandoci la carica giusta per affrontare la partita. La vittoria la dedichiamo a lui. L’espulsione? Chi è entrato dopo ha fatto la differenza. Dobbiamo essere bravi a resettare le sconfitte e a riprendere a lavorare. Carlos Augusto? È un calciatore con data fisici da top club, è un “animale” ed è un ragazzo straordinario con ampi margini di miglioramento. Lui nasce terzino ma secondo me il suo ruolo ideale è il quinto di centrocampo. L’infortunio di Sensi? Non riesco a godermela pienamente per questo. Stefano ha disputato una gara straordinaria. In infermeria l’ho visto più tranquillo, prima di parlare attendiamo tutte le diagnosi del caso. Mi aspettavo una crescita sotto il profilo del gioco e ho ricevuto una grande risposta. È una squadra che deve giocare a calcio. Abbiamo mostrato grande personalità e grande coraggio per portare a casa la vittoria. La differenza la fanno i calciatori che entrano a gara in corso com’è capitato oggi con Petagna, Bondo e Colpani. Tutti avranno l’occasione giusta per farsi trovare pronti».