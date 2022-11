Calcio, Serie D e Eccellenza: Folgore Caratese vince e balza avanti

Balzo in avanti in classifica per la Folgore Caratese che vincendo di misura (0-1) con rete di Gulinatti in apertura di gara (2’) ha conquistato tre preziosi punto su un rettangolo difficile come quello di Breno, anche se i camuni sono fanalino di coda nel girone B, di serie B. È caduto il Seregno (2-4) allo stadio Ferruccio per mano dell’Alcione Milano. Per le due compagini brianzole del monzese la dodicesima giornata si è chiusa in maniera opposta.

Calcio, Folgore Caratese: “Brutta partita, amministrata ma combattuta”

“È stata una brutta partita – ha commentato l’allenatore dei lambraioli Giuliano Melosi – dopo essere passati in vantaggio l’abbiamo amministrata ma è stata combattuta. Il Breno non ha mai avuto grosse opportunità per andare in goal. Nella ripresa abbiamo dovuto stringere i denti e debbo dire bravi ai miei giocatori perché abbiamo finito in nove per la doppia espulsione per somma di ammonizione prima di Ambrosini (10’) e alla mezzora di Bernardi. Quando siamo rimasti in dieci non ci è stato concesso un rigore nettissimo su Valsecchi. I locali ci hanno pressato ma siamo stati capaci di stringere i denti fino alla fine e di posizionarci a metà classifica che ci permette più tranquillità”.

Calcio, Eccellenza: Leon vince

Nel girone B di Eccellenza è proseguita la serie di vittorie del Leon che ha sbancato nella ripresa il campo bergamasco dell’Juvenes Pradalunghese per 0-2 con reti di Bonseri 25’ che di testa chiudeva un cross e Panzetta 35’ con una gran botta da fuori area.

“È stata una partita molto combattuta e tattica su un campo difficile – ha spiegato mister Paolo Quartuccio – contro una squadra assai fisica e con tanto agonismo in corpo“.

Calcio, Eccellenza: Ardor pari a Pontelambro

Nel girone A tre i pareggi per le brianzole. L’Ardor Lazzate (2-2) a Pontelambro. I goal tutti nel primo tempo. I giallo blu dopo essere passati in vantaggio con Artaria (3’) si adagiavano e permettevano ai comaschi di pareggiare con Maffia e di passare in vantaggio al 41’ con Kamoul, solo poco prima del riposo Fogal ristabiliva l’equilibrio.

“Un punto fa sempre classifica – ha detto il tecnico Ivan Stincone – ma la mia squadra non ha fatto bene come in altre occasioni. Una prova incolore. Non abbiamo gestito bene la palla, e i miei giocatori hanno offerto una prova sotto il loro abituale standard. I comaschi erano in fondo alla classifica ma ci hanno reso la partita difficile”.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova pareggia con la Vergiatese

Con l’esperto Gabriele Cavalli al 35’ della ripresa, il Vis Nova, ha conquistato un prezioso pareggio (1-1) allo stadio delle Azalee di Gallarate contro la Vergiatese, dopo aver subito lo svantaggio al 16’ pt con rete di Moussafir. Una divisione dei punti sostanzialmente giusta anche se i brianzoli potevano fare meglio. Il ds verdenero Marino Fumagalli: ”Il nostro primo tempo è stato poco positivo, molto meglio la ripresa in cui sono state create diverse occasioni da goal non sfruttate a dovere da Redaelli e Catta e per fortuna ci ha messo una pezzo il buon Cavalli”.

“Una volta di più in questo scorcio di campionato abbiamo buttato al vento i tre punti – ha commentato l’allenatore Agostino Mastrolonardo – abbiamo subito goal sullh’ennesima deviazione. Nella ripresa abbiamo giocato meglio dopo aver cambiato posizione a tre giocatori. Noi commettiamo ancora troppi errori negli ultimi 35 metri. Gli avversari hanno fatto fatica e hanno giocato solo di ripartenza su nostri errori. Ci hanno pressato solo nella loro metà campo. Continuiamo a lavorare per trovare le migliori soluzioni credo di capire che siamo sulla buona strada”.

Calcio, Eccellenza: Muggiò pareggia a Calvairate

Anche il Muggiò ha dovuto dividere la posta in palio nella trasferta di Calvairate (2-2). I rossoblu milanesi passavano in vantaggio al 13’ con Sow, il Muggiò rispondeva al 35’ con Moratti. Nella ripresa di nuovo in vantaggio i locali con Campanella (20’) ma era bravo Passoni (35’) a ristabilire la parità. Il tecnico Francesco Natobuono: ”È stata una partita aperta dove entrambe abbiamo avuto 4 o 5 occasioni da goal. Ho un grande rammarico perché al 90’ Personè da solo in area davanti alla porta calciava a lato che ci poteva dare la vittoria. Mi consolo perché sul campo di Calvairate avevano solo vinto Oltrepò e Vogherese”.