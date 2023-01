Calcio, Serie D e Eccellenza: brianzole tutte a punti

Giornata positiva per le compagni brianzole impegnate nei campionati di calcio di serie D ed Eccellenza. Per la prima volta, dall’inizio della stagione, tutte hanno conquistato i tre punti ad eccezione del Muggiò che ha pareggiato al cospetto della capolista Vogherese, mettendo in cascina un prezioso punto.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese fa 3-1 sul Sona

Nel girone B di serie D, la Folgore Caratese, s’è sbarazzata dei veneti del Sona, fanalino di coda per 3-1 con reti nel primo tempo 4’Bernacchi, 18’ Gulinatti, nella ripresa Barazzetta al 9’. I rossoblu ospiti hanno trovato il goal della bandiera al 36’ con Perdjui Tsila. I lambraioli pigiavano subito sull’acceleratore e sbloccavamo il risultato a seguito di un calcio d’angolo battuto da Gulinatti la palla restava in area e Bernacchi in mischia infilava Carnelos. Il raddoppio nasceva da un calcio di punizione trasformato da Gulinatti. Nella ripresa Barazzetta metteva il sigillo al risultati con un’azione che sviluppava sulla sinistra poi si accentrava e infilava l’estremo veneto con un tiro secco alla sua destra. I veronesi accorciavano su azione da calcio d’angolo.

“È stata una partita difficile e molto tirata – ha commentato il ds Mauro Borghetti – perché gli avversari hanno opposto molto resistenza, anche quando erano in netto svantaggio hanno cercato in tutti i modi di centrare il bersaglio. La nostra fortunata è stata quella di andare in goal presto e subito dopo averci annullato una rete perché la palla aveva incocciato sul direttore di gara”. Soddisfatto del risultato l’allenatore Giuliano Melosi: “Una vittoria importane contro una squadra di ottimi giocatori che fino alla fine ci hanno tenuto sulla corda. E’ pur vero che nei primi 20 minuti li abbiamo dominati e sprecato tante occasioni, però, va bene così”.

Calcio, Eccellenza: pareggio per il Muggiò

In Eccellenza prezioso e meritato pareggio del Muggiò (2-2) contro la capolista Vogherese. La squadra di Francesco Natobuono era andata al riposo in svantaggio di due reti siglati con una doppietta da Riceputi (14’ e 20’). I giallo blu brianzoli non demordevano e con tanta autorevolezza e determinazione riuscivano a frenare la manovra dei rossoneri. Il goal di Achenza al l’11’, a seguito di una bella azione iniziata sulla destra proseguita sulla sinistra poi si accentrava e batteva Lorenzon. Sul 1-2 la Vogherese beneficiava di un calcio di rigore per un fallo commesso in area da Scaccabarozzi, ma Lupu sventava con bravura. I padroni di casa al 42’ trovavano il pareggio di un calcio d’angolo sul quale svettava più alto di tutti Crimaldi che di testa batteva l’estremo pavese.

“Devo solo complimentarmi coi miei giocatori – ha detto il tecnico giallo blu – perché hanno saputo reagire da vera squadra e rimontare due goal ad una squadra veramente forte e ben organizzata in tutti i reparti. La mia squadra rinnovata per 8 undicesimi ha dimostrato di essere competitiva e di non temere alcuno”.

Calcio, Eccellenza: poker Vis Nova Giussano alla Sestese

Come meglio non poteva il Vis Nova Giussano ha iniziato il girone di ritorno infliggendo 4 gol alla Sestese. Un successo che ha confermato i progressi già evidenziati nelle ultime partire dell’andata. I verdenero, hanno saputo reagire allo svantaggio iniziale con il rigore trasformato da capitan Proserpio al 41’. Nella ripresa passavano in vantaggio con Tremolada (25’) che batteva Castelli con un gran tiro da fuori area, quindi un cross di Sofia pescava bene Redaelli al 37’ che a centro area scuoteva il sacco. In pieno recupero Mancosu (47’) vinceva una serie di rimpalli in area e metteva il sigillo alla partita.

“Abbiamo iniziato bene, come speravo – ha dichiarato l’allenatore Agostino Mastrolonardo – e disputato un’ottima partita, la squadra sta rispondendo alle mie sollecitazioni. Siamo stati molto bravi a costruire. I varesini hanno aperto le marcature su due nostri errori difensivi che poi non abbiamo più commesso. Dopo questo avvio positivo dobbiamo proseguire”. Il ds Marino Fumagalli: “Ho visto buoni progressi della squadra e sono fiducioso per un proseguio di stagione positivo tanto da poter raggiungere al più presto la salvezza. È stata una bella partita bene giocata dai miei ragazzi, che sono riusciti a bloccare tutte le ripartenze della Sestese”.

Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate nella ripresa sul Binasco

Con un bel tris di gol l’Ardor Lazzate ha avuto ragione della Virtus Binasco. Una gara che si è sbloccata solo nella ripresa, in cui i padroni di casa sono stati abili a sfruttare il calo di ritmo evidenziato da milanesi. Apriva la serie delle marcature Sandrini al 7’, quindi raddoppiava Zucchetti al 32’ e Rondina al 41’ completava l’opera.

“Una vittoria che dedico al mio secondogenito Thomas nato pochi giorni fa – ha detto mister Ivan Stincone – nella prima frazione non abbiamo fatto bene, siamo mancati sul piano del ritmo, anche se sono state sprecate due azioni abbastanza clamorose con Boschetti e Artaria, mentre nella ripresa il Bianasco si è leggermente abbassato e noi ne abbiamo approfittato per schiacciarli nella loro metà campo e sbloccare il risultato. Da li la gara s è aperta e siamo riusciti a giocare come sappiamo fare”. Il ds Marco Sala: “L’importante era partire bene nel ritorno. Una vittoria che renderà il cammino più agevole. Noi alla distanza abbiamo dimostrato di essere superiori”.

Calcio, Eccellenza: Leon in zona Cesarini

Vittoria di misura e in piena zona Cesarini 0-1 quella del Leon nella trasferta di San Donato Milanese contro il Club Milanese. Il successo porta la firma del solito capocannoniere Mattia Bonseri (87’) salito a quota 23 reti in questo campionato.

“Solo sul finale siamo riusciti a conquistare i tre punti – ha commentato mister Paolo Quartuccio – perché è stata sempre una partita bloccato. Loro hanno chiuso bene tutti gli spazi ed erano messi in campo molto bene. Per fortuna Bonseri ha trovato il guizzo vincente, c’è da dire che Lillo ha preso un palo che meritava di scuotere la rete, forse la partita si sarebbe sbloccata prima”.