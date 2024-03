Calcio, Serie C: tre punti pesanti per il Renate, prodezza di Bocalon ad Alessandria

Una prodezza del “doge” Bocalon ha permesso al Renate, nel match disputato in notturna al Moccagatta, di superare l’Alessandria ma soprattutto di incamerare tre punti pesanti per allontanarsi dalla zona play-out.

Calcio, Serie C: tre punti pesanti per il Renate, primo tempo avaro di emozioni

Il primo tempo tra Alessandria e Renate è stato piuttosto avaro di emozioni, ma i ragazzi di mister Colombo pur lottando con determinazione non sono riusciti a trovare spazi offensivi. Anzi al 43’ Alcibiade ha evitato la beffa deviando in extremis un tiro destinato a perforare la porta presidiata da Ombra.

Calcio, Serie C: tre punti pesanti per il Renate, Bocalon al 15′ della ripresa

L’Alessandria ha provato a iniziare il secondo tempo con buon piglio, a passare in vantaggio però è stato il Renate: al quarto d’ora sblocca il risultato Bocalon, che insacca da posizione ravvicinata su cross di Anghileri. Al 21′ Ombra sventa il pari dei grigi su conclusione di Siafà, poi al 27′ i padroni di casa restano in dieci uomini per l’espulsione di Samele. E il Renate, controllando tutte le iniziative degli avversari, porta a casa un preziosissimo successo.

Calcio, Serie C: tre punti pesanti per il Renate, prossimo match in casa con Arzignano

Prossima partita del Renate domenica 20 marzo contro l’Arzignano al Città di Meda “Mino Favini” inizio partite ore 16.15

Calcio, Serie C: il tabellino di Alessandria-Renate 0-1

Alessandria-Renate 0-1

Marcatore: 54’ Bocalon

Alessandria (3-5-2): Spurio; Ciancio, Rota, Gega (57’ Fiumanò); Pellegrini (77’ Femia), Sepe (57’ Gazoul), Nichetti, Mastalli (77’ Busatto), Nunzella (90’ Pellitteri); Siafà, Samele. A disposizione: Farroni, Barmaz, Cusumano, Parrinello, Ndir, Laukzemis, Mangni. All. M. Banchini

Renate (3-5-2): Ombra; Bosisio (46’ Vimercati), Alcibiade, Possenti; Anghileri, Baldassin (55’ Currarino), Esposito, Vassallo, Acampa (75’ D’Orsi); Sorrentino (89’ Tremolada), Bocalon (75’ Paudice). A disposizione: Fallani, Gasperi, Procaccio, Ghezzi, Alfieri, Pinzauti, Bracaglia. All. A. Colombo

Arbitro: Gianquinto di Parma (Dell’Arciprete-Sbardella. IV Uff. Falleni)

Note: pomeriggio tiepido, terreno in discrete condizioni; spettatori 300 circa (161 paganti, 356 abbonati) per un incasso di 1.892 euro; ammoniti Possenti, Gega, Baldassin, Alcibiade, Esposito, Ciancio, Rota; espulso Samele al 72′; calci d’angolo 2-4; recupero 3’+7’