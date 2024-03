Calcio, Serie C: sesto ko per il Renate, passa la Pro Sesto

Sesta sconfitta consecutiva casalinga per il Renate che disputa una partita ampiamente insufficiente contro una non irreprensibile Pro Sesto che nonostante sia al penultimo posto, si è dimostrata volenterosa e mai arrendevole.

Calcio, Serie C: sesto ko per il Renate, il primo tempo

Già all’undicesimo del primo tempo, complice una palla sporca di Acampa in mezzo all’area, Baldassin in ritardo commette fallo da calcio di rigore su Bruschi; lo stesso si presenta sul dischetto ma si fa ipnotizzare da Ombra che di piede devia sopra la traversa la debole conclusione centrale. Lo scampato pericolo non sollecita i giocatori del Renate che proseguono a disputare una partita dagli scarsi contenuti tecnici. Unica vera occasione da rete per i padroni di casa è al 23’ quando Sorrentino riesce a superare il suo marcatore e a saltare il portiere Del Frate ma viene anticipato da Giorgeschi che impedisce la conclusione a porta vuota.

Calcio, Serie C: sesto ko per il Renate, il secondo tempo

Nel secondo tempo i cambi non scuotono l’andamento poco vivace della partita ma al 17’ Poggesi supera sulla fascia destra Acampa e piazza un cross sul secondo palo che trova tutto solo Floria che batte un incolpevole Ombra. Allo scadere dei minuti regolamentari, un Renate a trazione offensiva trova il gol del pareggio su calcio d’angolo ma viene fischiato un fuorigioco sull’autore del gol Sorrentino che lascia molti dubbi.

Calcio, Serie C: sesto ko per il Renate, il prossimo turno

Prossimo appuntamento ad Alessandria allo stadio “Moccagatta” domenica 17 marzo.

Calcio, Serie C: il tabellino di Renate-Pro Sesto

RENATE – PRO SESTO 0-1

Marcatore: Florio al 17’ s.t.

RENATE (4-3-1-2): Ombra 7,5; Bosisio 5,5 (dal 38’ s.t. Anghileri s.v.), Alcibiade 5,5, Possenti 6, Acampa 5 (dal 22’ s.t. D’Orsi 6); Baldassin 5,5, Vassallo 5,5 (dal 38’ s.t. Pinzauti s.v.), Currarino 5,5 (dal 12’ s.t. Esposito 6); Procaccio 5 (dal 12’ s.t. Paudice 6); Bocalon 5,5, Sorrentino 5,5. A disposizione: Fallani, Gasperi, Ghezzi, Alfieri, Tremolada, Auriletto, Vimercati, Bracaglia. Allenatore: Colombo 4,5

PRO SESTO (3-5-2): Del Frate 6,5; Marianucci 6, Toninelli 6,5, Giorgeschi 6,5; Poggesi 6,5, Gattoni 6, Palazzi 6 (dal 14’ s.t. Barranca s.v., dal 26’ s.t. Bussaglia 6), Sala 5,5 (dal 39’ s.t. Mapelli s.v.), Maurizii 5,5; Basili 6 (dal 39’ s.t. D’Alessio s.v.), Bruschi 5 (dal 14’ s.t. Florio 7). A disposizione: Formosa, Bahlouli, Kristoffersen, Caverzasi, Sereni, Iotti). Allenatore: Angellotti 6,5

ARBITRO Gaudino di Alessandria 6,5

NOTE Spettatori 400, incasso non comunicato. Ammoniti Giorgeschi, Palazzi, Currarino, D’Orsi, Anghileri, Baldassin. Angoli 7-3.