Calcio serie C, Renate beffato sul finale: è pareggio con la Triestina

Incredibile beffa per il Renate, che stava già assaporando la meritata vittoria, raggiunto nel finale a seguito di un grande gol di Redan con discreta componente di fortuna. I padroni di casa hanno imposto fin da subito il proprio gioco con la Triestina che è apparsa piuttosto vulnerabile e soprattutto priva di piglio.

All’11’, alla prima vera azione, il Renate è passato in vantaggio con Bianchimano servito da Garetto che ha battuto a tu per tu Matosevic. I neroazzurri hanno poi approfittato dello sbandamento della difesa giuliana tant’è che al 13’ Bosisio è arrivato al tiro con l’estremo difensore che si è salvato in angolo e un minuto dopo Sorrentino ha sprecato una bella azione offensiva. Al 30’ l’autore del gol ha dovuto lasciare il campo a seguito di un infortunio muscolare e il Renate ha perso così centimetri in attacco.

Calcio serie C, il pareggio della Triestina su contropiede

Nel secondo tempo la Triestina ha provato a riequilibrare il risultato grazie anche a subentri di qualità dalla panchina ma con azioni ben contenute dalla difesa brianzola. Quando tutto sembrava dire “tre punti” per il Renate, all’88’ Esposito ha perso una sanguinosa palla in mezzo al campo che ha dato via al contropiede degli ospiti con conseguente cross di El Azrak verso Redan che devia la palla verso l’angolo alto alla destra di Fallani. Prossimo impegno del Renate domenica 15 ottobre allo stadio “Menti” di Vicenza contro il “Lane Rossi”.

RENATE – TRIESTINA 1-1

MARCATORI Bianchimano (R) al 11’ p.t., Redan (T) al 43’ s.t.

RENATE (4-2-3-1): Fallani 6; Bosisio 7,5, Auriletto 6, Mondonico 6,5, Possenti 5; Esposito 4,5, Currarino 6 (dal 14’ s.t. Gasperi 5,5); Rolando 6,5 (dal 14’ s.t. Procaccio 5), Garetto 6,5 (dal 33’ s.t. Alcibiade s.v.), Sorrentino 6 (dal 33’ s.t. Maletic s.v.); Bianchimano 7 (dal 30’ p.t. Tremolada 5).

A disposizione: Ombra, Iacovo, Nicolini, Ciarmoli, Gobbo, Sartore. Allenatore: Pavanel 6,5

TRIESTINA (4-3-1-2): Matosevic 6; Pavlev 5,5 (dal 1’ s.t. Germano 6), Malomo 5,5, Struna 6,5, Anzolin 6; Celeghin 5,5 (dal 32’ s.t. Adorante s.v.), Correia 5,5, Vallocchia 5,5 (dal 13’ s.t. Ciofani 6); D’Urso 6 (dal 32’ s.t. El Azrak 6); Finotto 6 (dal 13’ s.t. Redan 6), Lescano 5.

A disposizione: Diakite, Agostino, Kacinari, Fofana, Rizzo, Moretti, Pierobon.

Allenatore: Tesser 5,5

ARBITRO Grasso di Ariano Irpino 6,5

NOTE paganti 400, incasso non comunicato. Ammoniti Pavlev, Vallocchia, Malomo, Bosisio. Angoli 6-8