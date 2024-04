Calcio serie C: pareggio a reti inviolate per il Renate dopo il ritorno di mister Pavanel

Una partita caratterizzata da una mancanza di azioni decisive sotto porta da entrambe le squadre è finita in parità con un risultato che certifica il momento di difficoltà che Virtus Verona e Renate stanno attraversando.

Calcio serie C: poche emozioni in campo tra Virtus Verona e Renate

Allo stadio Gavagnin-Nocini le squadre hanno preferito giocare in modo conservativo e mantenere la propria organizzazione difensiva, quasi timorose di imbastire azioni offensive. Nella ripresa un tiro da fuori area di Bocalon ha suscitato qualche brivido. Per il Renate che presentava in panchina Pavanel scongiurare qualsiasi rischio occorre molto di più.

Prossima partita del Renate – lunedì 8 aprile allo stadio Città di Meda Mino Favini alle 20,45: Renate – Mantova.

Calcio serie C: il tabellino di Virtus Verona-Renate

VIRTUS VERONA – RENATE: 0 – 0

VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi S., Daffara, Ruggero, Cabianca; Amadio, Nalini (20’ st Mazzolo), Metlika, Zarpellon, Manfrin; Gomez (35’ st Ceter), Danti. A disposizione: Zecchin, Voltan, Mehic, Begheldo, Ntueb, Zigoni, Toffanin, Ronco, Lodovic, Menato, Ambrosi.All. Fresco



RENATE (3-5-2): Ombra F.; Auriletto (9’ st Bosisio), Alcibiade, Possenti, Anghileri M., Baldassin L. (31’ st Alfieri V.), Esposito G., Vassallo F. (1’ st Gasperi M.), D’Orsi F., Bocalon R. (21′ st Paudice L.), Sorrentino D. (31′ st Pinzauti L.). A disposizione: Fallani, Procaccio, Ghezzi, Currarino, Tremolada, Acampa, Vimercati, Bracaglia. Allenatore Pavanel

Arbitro Mauro Gangi di Enna

Ammoniti: 36′ pt Danti D. (V), 6′ st Metlika A. (V), 24′ st Ruggero M. (V), 29′ st Sibi S. (V); 23′ pt Vassallo F. (R).



Espulso al 29′ st Ruggero M. (V) per doppia ammonizione. (V).