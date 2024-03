Calcio, terremoto al Renate: licenziato Colombo, i nerazzurri richiamano in panchina Pavanel

Dopo la pesante sconfitta con l’Arzignano, il Renate ha sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Alberto Colombo. Al tecnico la società ha rivolto un sentito ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati quotidianamente in questi mesi alla guida dei nerazzurri, oltre ai migliori auguri per un futuro personale e professionale ricco di soddisfazioni e successi.

Calcio: ora tocca di nuovo a Pavanel

Massimo Pavanel

Contestualmente, è stato comunicato che, a partire dalla seduta di allenamento di lunedì 25 marzo, Massimo Pavanel tornerà alla guida delle pantere per le ultime cinque gare di stagione regolare.

Serie C: per Colombo una stagione sfortunata

È durata solo pochi mesi l’avventura di Alberto Colombo sulla panchina del Renate. Il tecnico era stato assunto il 12 dicembre scorso con un contratto della durata di un anno e mezzo. Colombo, nato a Bosisio Parini il 24 febbraio 1977 e residente a Cesana Brianza, nel lecchese, aveva cominciato il campionato con il Potenza ma aveva risolto consensualmente il rapporto con il team lucano. Colombo ha iniziato la sua attività di tecnico nel 2013 a Busto Arsizio con la Pro Patria, quindi ha allenato diverse squadre; le ultime, in ordine temporale, Pescara e Potenza. Sulla panchina del Renate ha fatto il suo esordio sabato 16 dicembre a Gorgonzola, nella partita persa dal Renate 2-1 con la Giana Erminio.