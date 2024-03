Calcio, Renate ancora kappaò in casa: a Meda passa con autorità l’Arzignano

Settima sconfitta consecutiva al “Città di Meda-Mino Favini” del Renate che, al termine di una prestazione incolore, viene surclassato da una squadra scesa in Brianza con l’intento di portare a casa un risultato importante, utile per riaprire il discorso salvezza dopo l’avvicendamento in panchina. L’Arzignano, infatti, con Bentivoglio al suo esordio, ha ritrovato la fiducia nei propri mezzi e soprattutto la vittoria che mancava dallo scorso 10 febbraio. Il Renate come accade da qualche tempo è parso troppo arrendevole, incapace di contrastare le iniziative degli avversari. L’Arzignano dopo aver sbloccato il risultato ha tenuto saldamente in mano le redini del gioco e ha finito per vincere di goleada.

Serie C: la cronaca dell’incontro

Al 38’ di gioco la rete che indirizza la partita porta la firma di Parigi, che svetta nell’area nerazzurra e di testa trafigge Ombra. La squadra veneta inizia il secondo tempo nel migliore dei modi, e bloccate le timide iniziative dei nerazzurri, raddoppia il vantaggio: cross dalla destra di Mattioli, dopo il gran lavoro di Lakti (ex del Renate), sul secondo palo Faggioli anticipa il proprio marcatore e deposita in pallone in rete. Il Renate accusa il colpo e nel finale finisce addirittura al tappeto incassando la terza rete messa a segno da Parigi, direttamente su calcio di punizione.

Serie C: trasferta a Verona alla vigilia di Pasqua

Prossima partita del Renate sabato 30 marzo alle 18,30 a Borgo Venezia di Verona contro la Virtus Verona.

Serie C: il tabellino del match

Renate-Arzignano 0-3

Marcatori: Parigi (A) al 38’ pt; 3’ Faggioli (A) al 3’, Parigi al (A) 40’ st.

Renate (3-5-2): Ombra; Bosisio, Possenti (15’ st Procaccio), Vimercati; Anghileri, Tremolada (15’ st Paudice), Currarino (33’ st Gasperi), Vassallo, Acampa (23’ st D’Orsi); Sorrentino (23’ st Pinzauti), Bocalon. A disposizione: Fallani, Ghezzi, Alfieri, Ciarmoli, Ziu, Auriletto, Bracaglia. All.: Colombo.

Arzignano (4-2-3-1): Boseggia; Davi (42’ st Zanon), Milillo, Boffelli, Cariolato; Casini (42’ st Antoniazzi), Bordo; Lakti, Mattioli (42’ st El Hilali), Faggioli (23’ st Bernardi); Parigi (38’ st Menabò). A disposizione: Pigozzo, Botti, Gemignani, Piana, Centis, Baretta. All.: Bentivoglio.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Note: spettatori circa 300, incasso non comunicato. Ammoniti: Davi (A), Currarino (R), Milillo (A), Gasperi (R). Corner: 7-2. Recuperi: pt 0′, st 4′.