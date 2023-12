Calcio Serie C: il Renate vince in casa dopo tre mesi

Il Renate colma la mancanza di vittoria che mancava allo stadio “Città di Meda” dal 20 settembre con una prestazione convincente e batte il Trento reduce dal robusto 4-1 sul Vicenza. I padroni di casa escono dalla sfida con ritrovata convinzione dei propri mezzi per potere recuperare nel 2024 qualche posizione in classifica fattasi preoccupante soprattutto dopo tre sconfitte consecutive.

Calcio Serie C: il Renate vince con un gol di Tremolada

La partita si mostra equilibrata fino alla mezz’ora quando su angolo di Esposito, Auriletto impegna il portiere Russo che respinge in area e Tremolada è più rapido di tutti a mettere il pallone in rete. Su questo episodio l’allenatore Alberto Colombo, al debutto casalingo, stava iniziando a costruire il suo gioco finché dopo pochi minuti al 37’ un ingenuo Bracaglia si vede sventolare il secondo giallo per un inutile fallo a centrocampo. Nel secondo tempo il pallino del gioco è ovviamente passato nelle mani degli ospiti che faticano a creare veri pericoli dalle parti di Fallani. Solo con l’ingresso di Pasquato il forcing degli avversari si è fatto più intenso: al 83’ lo stesso Pasquato su calcio piazzato ha colpito l’incrocio dei pali alla sinistra di Fallani. La girandola dei cambi di mister Tedino non ha prodotto gli effetti sperati e il Renate porta a casa i preziosissimi tre punti. Con questo incontro si consegna il girone di andata agli annali e il Renate chiude con 23 punti al 14° posto. Prossimo appuntamento per la prima giornata di ritorno sempre al “Citta di Meda Mino Favini” il 7 gennaio 2024 contro la Fiorenzuola.

Calcio – SERIE C NOW GIRONE A – 19^ giornata – 23 dicembre 2023

RENATE – TRENTO 1-0

MARCATORE Tremolada al 30’ p.t.

RENATE (3-5-2)

Fallani 6,5; Auriletto 6, Alcibiade 6,5, Possenti 6,5; Anghileri 7 (dal 45’ s.t. Bosisio s.v.), Baldassin 6, Esposito 6 (dal 40’ s.t. Gasperi s.v.), Currarino 6, Bracaglia 5; Bianchimano 5,5 (dal 22’ s.t. Sorrentino 6), Tremolada 7,5 (dal 40’ s.t. Garetto s.v.).

A disposizione: Ombra, Procaccio, Rolando, Iacovo, Nicolini, Pellegrino.

Allenatore: Colombo 7

TRENTO (3-5-2)

Russo 6; Vitturini 5 (dal 40’ s.t. Galazzini s.v.), Ferri 5,5, Obaretin 5,5; Di Cosmo 5 (dal 28 s.t. Pasquato 6), Attys 6,5, Sangalli 5, Rada 5, Vaglica 6 (dal 20’ s.t. Terrani 6); Anastasia 5, Petrovic 5,5.

A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Trainotti, Brevi, Ruffato, Barison.

Allenatore: Tedino 5

ARBITRO Ramondino di Palermo 5,5

NOTE Spettatori 300, incasso non comunicato. Espulso Bracaglia al 37’ p.t.; ammoniti Rada, Bracaglia, Attys, Esposito, Gasperi. Angoli 1-5