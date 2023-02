Calcio, serie C: il Renate ritrova la vittoria col Piacenza

Il Renate conquista i tre punti che mancavano da ben cinque partite e lo fa contro un Piacenza che ha lottato fino alla fine nel tentativo di recuperare il risultato ma che ha evidenziato parecchie lacune in tutti i reparti.

Calcio, serie C: Renate-Piacenza, la cronaca

Nonostante ciò, a passare in vantaggio sono proprio gli ospiti con una azione ben condotta da Morra che fulmina Drago. Immediata la reazione del Renate con Sorrentino che con una progressione quasi identica al gol del Piacenza batte Nocchi sul suo palo. Il dominio dei padroni di casa si concretizza nella ripresa con di nuovo Sorrentino che solo davanti al portiere scucchiaia e manda fuori sulla destra mentre Artistico finalizza sulla linea di porta il cross perfetto di Baldassin. Il Renate ha ulteriormente aumentato il ritmo e al 34’ Nepi colpisce il palo alla sinistra di Nocchi e sulla ribattuta ancora Sorrentino centra clamorosamente il portiere piacentino ancora a terra. L’attaccante si riscatta fornendo l’assist perfetto per Baldassin che sembra chiudere i giochi ma in zona Cesarini per ben due volte, il subentrato Cesarini ha messo in difficoltà la difesa del Renate e ha realizzato un calcio di rigore concesso per inutile fallo di Angeli sullo stesso.

Prossimo appuntamento in trasferta domenica 26 febbraio sul campo della AlbinoLeffe.

Calcio, serie C: Renate-Piacenza, il tabellino

RENATE – PIACENZA 3-2

Marcatori: Morra (P) al 4’, Sorrentino (R) al 7’ p.t.; Artistico (R) al 8’, Baldassin (R) al 35’, Cesarini (P) su rigore al 48’ s.t.

Renate (4-3-3): Drago 5,5; Possenti 6 (dal 20’ s.t. Simonetti 6), Silva 6,5, Angeli 5, Colombini 6; Baldassin 7, Esposito 6, Nelli 5 (dal 5’ s.t. Marano 6); Sorrentino 7,5, Artistico 7 (dal 20’ s.t. Nepi 6,5), Anastasia 6 (dal 26’ s.t. Saporetti 6). All: Dossena

A disposizione: Furlanetto, Menna, Ciarmoli, Ermacora, Squizzato, Malotti.

Piacenza (3-5-2): Nocchi 5,5; Accardi 5 (dal 22’ s.t. Gonzi 6), Nava 5,5, Zanandrea 5; Parisi 5,5, Munari 5 (dal 28’ s.t. Luppi 6), Chierico 5,5, Palazzolo 5,5 (dal 22’ s.t. Suljic 5,5), Rizza 6,5; Morra 7, Plescia 5 (dal 28’ s.t. Cesarini 7). All: Scazzola

A disposizione: Tintori, Rinaldi, Cosenza, Giorno, Zunno, Vianni, Onisa, Masetti.

Arbitro: Baratta di Rossano 5

Note: paganti 350, incasso non comunicato. Ammoniti Zanandrea, Nelli, Nava, Drago. Angoli 1–0