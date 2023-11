Calcio, Serie C: il Renate in dieci pareggia con la Pro Sesto, nonostante il black out

Renate si conferma squadra molto solida resistendo anche in dieci contro la Pro Sesto (in panchina l’ex Parravicini) con l’uomo in più per quasi tutto il secondo tempo.

Calcio, Serie C: il primo tempo e il lungo black out

Venerdì sera al “Breda”, il Renate sblocca il risultato al 12’ grazie a Sorrentino con un diagonale che si infila all’angolino. Per l’attaccante nerazzurro è il quarto gol in campionato. La Pro Sesto prova a reagire con Sala ma il Renate (16’) in contropiede con Bosisio semina il panico nell’area avversaria. La partita che viene poi interrotta per diversi minuti a causa di un black-out che fa piombare lo stadio al buio.

Calcio, Serie C: il rigore della Pro Sesto

Dopo la lunga interruzione, il gioco riprende con il Renate all’attacco: gli undici di Pavanel sfiorano il raddoppio con Sorrentino e Sartore, ma la Pro Sesto che sembra in completa balia degli avversari all’improvviso dà segnali di ripresa e Barranca è anticipato dall’uscita di Fallani che al 42’ in tuffo respinge la punizione di Bruschi. L’attaccante della Pro si procura poi un rigore (molto dubbio) che ristabilisce la parità in campo.

Calcio, Serie C: il secondo tempo

Il secondo tempo comincia con un nuovo duello tra Fallani e Bruschi, questa volta ad avere la meglio è il portiere del Renate che nega la doppietta personale all’attaccante. Al 54’ la squadra di Pavanel resta in dieci uomini per l’espulsione di Mondonico (somma di ammonizioni) ma l’inferiorità numerica non frema lo slancio della squadra che lotta sino alla fine e porta a casa un prezioso pareggio. Da segnalare il ritorno in campo del difensore Anghileri dopo l’infortunio.

Calcio, Serie C: il tabellino di Pro Sesto-Renate

PRO SESTO – RENATE 1 – 1

Marcatori 12’ Sorrentino (R), 36’ pt Bruschi (P) rigore

PRO SESTO: Botti, Toninelli, Marianucci, Giorgeschi (dal 25’ st Mapelli), Barranca (dal 25’ st Petrungaro), Gattoni, Palazzi, Maurizii, Sala (dal 32’ st Arras), Sereni (dal 38’ st Petrelli), Bruschi. A disposizione: Formosa, Basili, D’Alessio, Ferro, Iotti, Marchisano. All.Parravicini

RENATE: Fallani, Possenti, Gasperi, Mondonico, Bosisio (dal 41’ st Anghileri), Currarino, Garetto., Auriletto, Rolando (dal 33’ st Procaccio.), Sorrentino (dal 14’ st Alcibiade), Sartore (dal 14’ st Tremolada). A disposizione: Ombra, Ciarmoli, Ghibellini, Iacovo, Maletic, Nicolini. All.Pavanel

ARBITRO: Djurdjevic di Trieste

Ammoniti Maurizii, Sala e Sereni (Pro Sesto); Mondonico e Garetto (Renate) . Espulso al 9’ st Mondonico (Renate).