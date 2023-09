Calcio serie C, il nuovo Renate di mister Pavanel parte subito vincente

Inizia bene il campionato di serie C del nuovo Renate di mister Massimo Pavanel (ex giocatore del Fiorenzuola Anni Novanta!) che allo stadio “Pavesi” di Fiorenzuola affonda i rossoneri di mister Bonatti con il gol di Sorrentino in apertura di ripresa. I brianzoli sono stati abili a capitalizzare una delle più limpide occasioni dell’intera gara, mentre a nulla é servito l’arrembaggio finale dei padroni di casa.

Bene l’esordio del Renate in campionato, rete di Sorrentino

Già nel primo tempo il Renate gestisce meglio il gioco e alla mezz’ora Sorrentino impegna il portiere Guadagno con una girata in area su cross dalla trequarti mentre al 35’ la miglior occasione della gara è per Rolando, che dall’altezza del dischetto del rigore chiama ad una grande risposta in tuffo sulla destra l’estremo difensore del Fiorenzuola.

La ripresa si apre con un brivido per i rossoneri; disimpegno errato di testa di Beretta, con la palla recuperata da Rolando che scaglia al 47’ un potente bolide dal limite deviato sopra la traversa dal portiere rossonero. Sugli sviluppi del corner, ancora Guadagno respinge la prima conclusione ma in area piccola Sorrentino è il più lesto a mettere in rete. Una rete importante che spezza l’equilibrio dei valori in campo e premia la determinazione di tutti i calciatori schierati da Pavanel.

FIORENZUOLA – RENATE 0-1

Marcatore Sorrentino al 3’ s.t.

Fiorenzuola (4-2-3-1): Guadagno; Gentile, Nava, Potop, Sussi; Di Quinzio, Stronati; Morello (dal 43’ s.t. Seck), Beretta (dal 10’ s.t. Di Gesù), Gonzi (dal 22’ s.t. Omoreghe); Alberti (dal 10’ s.t. Ceravolo). A disposizione: Sorzi, Nelli, Bondioli, Oneto, Coghetto, Silvestro, Oddi, Musatti, Kenzin, Anelli. All.Bonatti. Renate (4-3-3): Fallani; Amadio (dal 25’ s.t. Alcibiade), Auriletto, Possenti, Bracaglia; Gasperi (dal 18’ s.t. Baldassin), Esposito, Garetto; Rolando (dal 39’ s.t. Tremolada), Sorrentino (dal 39’ s.t. Bianchimano), Sartore (dal 18’ s.t. Procaccio). A disposizione: Ombra, Iacovo, Mondonico, Nicolini, Ciarmoli, Gobbo. All.Pavanel

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata