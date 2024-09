Calcio: pranzo con Galliani per il Monza a corto di punti, prima del Napoli c’è la Coppa Italia

Un inizio da tre punti in cinque giornate non è proprio quello che sognavano i tifosi del Monza, anzi non lascia proprio dormire sonni tranquilli. Per la prima volta in tanti mesi, pur agli albori della stagione, la classifica mette i biancorossi in piena zona retrocessione. È capitato anche all’inizio dell’anno scorso e pure in quello prima, ma dodici mesi fa non era stato vissuto come una preoccupazione, mentre ancora prima l’entusiasmo del primo giro in Serie A aveva coperto tutto, o quasi.

Calcio: pranzo con Galliani per il Monza a corto di punti, grande attenzione ma clima sereno

Oggi magari non ci sarà preoccupazione attorno alla squadra, ma seriosa attenzione sicuramente, per un gruppo che pareggia le partite che può vincere e perde quelle che deve pareggiare.

Ha capito tutto Adriano Galliani che ha proposto un pranzo alla squadra lunedì, come capitato in parecchie altre occasioni naturalmente. Domenica il pranzo allo stadio il menù presentava risotto monzese, lunedì il menù non è dato saperlo, ma sicuramente le chiacchiere avranno riguardato il momento biancorosso. Clima sereno e nessun dramma.

Calcio: pranzo con Galliani per il Monza a corto di punti, quanti assenti

Gli assenti erano tantissimi domenica, giusto per fare i nomi: Cragno e Ciurria lungodegenti, Birindelli in ripresa, Vignato (spalla), Gagliardini, Caldirola e Petagna affaticati, Sensi alle prese con un guaio che potrebbe tenerlo fuori a lungo. Peraltro, pochi recuperabili in tempi ristrettissimi. E così quando Nesta ha scelto la formazione iniziale le alternative erano limitate e quando si è girato verso la panchina per cambiare qualcosa erano ancora meno. L’obiettivo è cercare di recuperare qualcuno per la trasferta di domenica con il Napoli. Si gioca al Maradona San Paolo alle 20.45, prima serata.

Calcio: pranzo con Galliani per il Monza a corto di punti, la Coppa Italia col Brescia

Prima però c’è la Coppa Italia, giovedì all’U-Power Stadium alle 18.30. Con il Brescia Nesta potrebbe scegliere di schierare una formazione ampiamente sperimentale. Al momento non può essere il torneo nazionale il punto focale della stagione, specialmente nei primissimi turni, e dunque è sempre meglio misurare bene le energie verso i prossimi due incontri di campionato che arriveranno prima della sosta, Napoli e Roma. L’idea è comunque quella di non esagerare con il numero di titolari nell’undici iniziale, soprattutto per chi ha giocato domenica con il Bologna, soprattutto per chi è rimasto in campo per tutta la partita.

Calcio: i convocati di Nesta per la Coppa Italia

Al termine della rifinitura della vigilia, mister Nesta ha convocato 23 calciatori: 4 Izzo, 5 Caldirola, 10 Caprari, 11 Djuric, 13 Pedro Pereira, 14 Maldini, 20 Forson, 21 Pizzignacco, 22 Pablo Marí, 24 Maric, 27 Valoti, 30 Turati, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 38 Bondo, 42 Bianco, 44 Carboni, 52 Postiglione, 53 Scaramelli, 54 Berretta, 55 Martins, 69 Mazza, 77 Kyriakopoulos.