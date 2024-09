Serie A, Nesta su Monza-Bologna 1-2: «Gol evitabili. Finora nessuno ci ha schiacciati»

Nella quinta giornata di Serie A il Monza perde 2-1 in casa contro il Bologna: vantaggio felsineo di Urbanski, momentaneo pareggio di Djuric e gol vittoria siglato da Castro nella ripresa.

Le dichiarazioni di Alessandro Nesta

A fine partita è intervenuto Alessandro Nesta, allenatore del Monza che, nella sala stampa dell’U-Power Stadium, ha commentato così la sconfitta odierna.

«Monza calato? Primo tempo benissimo. Dopo il gol subito ci siamo un po’ persi. Secondo tempo equilibrato. Abbiamo subito gol evitabili. La Serie A non perdona.

Calo di concentrazione o di condizione? Nella partita ci sono tante palle perse. Potrebbero essere tanti motivi ma sta a noi capire il perché. Abbiamo fatto un grandissimo gol come preparazione. Non è per me tutto male.

Gara di Bianco? L’anno scorso l’ho avuto alla Reggiana ed ero curioso di vedere il suo impatto con la Serie A. Lui ha palleggio ed inserimenti.

Tanta fatica nel tirare in porta? L’ultimo passaggio è quello più difficile. Dobbiamo migliorare negli ultimi metri e mettere dei palloni interessanti in mezzo. Per me Forson è entrato bene: deve puntare e deve prendere coraggio.

Meno garra nel secondo tempo? L’approccio a inizio secondo tempo non è andato benissimo ma nella ripresa non siamo stati così inferiori al Bologna. Finora nessuno ci ha schiacciati. Per me siamo stati sempre all’altezza, come contro l’Inter.

Messaggio ai tifosi che fanno sempre tanti sacrifici e che sicuramente verranno a Napoli Venite a Napoli a vedere il Monza.

Ha visto Saputo? Si, ho visto tutti. Per me Marco Di Vaio è come un fratello, un fratello adottato. Peccato che hanno vinto».