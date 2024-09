Serie A, mister Nesta: «Dobbiamo decollare con una vittoria»

“Dobbiamo decollare con una vittoria”. Questo è il mantra di mister Alessandro Nesta alla vigilia di Monza-Bologna. “Non siamo una squadra impostata per il pareggio, puntiamo alla vittoria perché davanti secondo me siamo forti – ha detto l’allenatore biancorosso sabato 21 settembre in conferenza stampa -. Daniel Maldini ad esempio ha margini di crescita. Stefano Sensi è un calciatore importante che fa giocare bene la squadra e a breve potrebbe giocare. Domani è un match fondamentale”.

Serie A, mister Nesta tra il pareggio con l’Inter e la gara col Bologna

Tornando sul pareggio con l‘Inter della scorsa settimana il mister ha evidenziato che “noi abbiamo fatto il nostro e capisco che per una squadra come l’Inter anche un pareggio equivale a una sconfitta. Domani giochiamo invece con una squadra che mette grande pressione e dobbiamo essere pronti a uscire. Il calcio è fatto anche di episodi le ultime gare sono state decise così. Italiano l’ho affrontato diverse volte ed è un allenatore forte in serie C, B e A.”

Serie A, mister Nesta e gli infortunati

Tra l’altro Nesta venerdì sera 20 settembre ha incontrato in centro Monza Filippo Galli, mentre con lo staff andava a cena. “Filippo lo conosco bene da anni e mi ha fatto piacere vederlo, come incontrare qualche tifoso dove c’è grande educazione e rispetto -ha concluso Nesta -. Il mercato degli svincolati per noi è chiuso e battagliamo con i giocatori che abbiamo, al massimo faremo qualcosa a gennaio”. Ancora fuori per infortunio Gagliardini, Vignato, Birindelli e Ciurria“.