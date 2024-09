Serie A, Monza-Bologna LIVE 1-2: Castro mette la freccia con un gran gol

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

🔄 88′ Cambio nel Monza: al posto di Pedro Pereira entra D’Ambrosio.

🟨 85′ Ammoniti Pablo Mari’ e Castro per reciproche scorrettezze.

⚪🔴 83′ Prova a dare la scossa capitan Pessina ma la sua volée non inquadra lo specchio della porta.

🔄 82′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Bondo e Maric entrano Izzo e Djuric.

🔴🔵 80′ Nuovo vantaggio del Bologna: Freuler in verticale per Castro che fa partire una bordata terra-area che si insacca imparabilmente all’angolino. MONZA 1 – BOLOGNA 2

🔴🔵 80′ GOL DEL BOLOGNA!

🔄 78′ Doppio cambio nel Bologna: al posto di Urbanski e De Silvestri entrano Moro e Posch.

🔴🔵 74′ Bologna pericoloso con una conclusione di Ndoye col destro ma Turati è attento e blocca a terra.

🔄 71′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Mota Carvalho e Maldini entrano Caprari e Forson.

🔄 70′ Cambio nel Bologna: al posto di Odgaard entra Iling-Junior.

🧐 65′ Fase di stanca del match.

🔴🔵 56′ Aebischer serve Ndoye che mira all’angolino, Turati dice di no anche questa volta respingendo sulla sua destra.

🟨 51′ Ammonito Lucumì per un fallo commesso su Maldini.

⚪🔴 50′ Grande personalità di Bianco, oggi in grande spolvero, che si fa vedere con una staffilata da fuori area, palla fuori di poco.

🔴🔵 48′ Il primo squillo della ripresa è del Bologna: un tiro radente di Castro trova la pronta risposta di Turati che si rifugia in corner.

🔄 46′ Cambio nel Bologna: al posto di Casale entra Beukema.

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: Monza e Bologna vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1 dopo i gol siglati da Urbanski e Djuric.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

⚪🔴 43′ Pareggio del Monza: tiro di Maldini col sinistro da fuori area, respinta corta di Ravaglia e DJURIC è fulmineo a raccogliere la sfera da pochi passi e a scaraventarla in rete con l’aiuto del palo. MONZA 1 – BOLOGNA 1

⚪🔴 GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

🟨 42′ Ammonito Izzo per un fallo commesso su Ndoye.

🔴🔵 39′ Altra ripartenza bolognese: questa volta è Ndoye che sfida Pedro Pereira sul versante sinistro, si destreggia e calcia col destro, palla fuori di poco.

🔴🔵 36′ Contropiede Bologna: Freuler ruba la sfera a Mota Carvalho e lancia la corsa di Castro che mira e tira col destro da buona posizione, Turati non si fa sorprendere bloccando centralmente.

🧐 Avvistati sugli spalti dell’U-Power Stadium i cantanti Cesare Cremonini e Laura Pausini.

🔴🔵 31′ Ospiti ancora pericolosi: dal limite dell’area Freuler assiste Urbanski che controlla e calcia al volo col sinistro, sfera a lato di poco.

🔴🔵 24′ Il Bologna stappa il match a metà primo tempo: Castro è abile a girare la sfera a sinistra dalle parti di Lykogiannis con il greco che fa partire un traversone che incrocia il colpo di testa di URBANSKI che sfila dietro a Carboni staccando di testa e indirizzando la sfera all’angolino. MONZA 0 – BOLOGNA 1

🔴🔵 24′ GOL DEL BOLOGNA!

🔴🔵 20′ Ci prova Odgaard dall’interno dell’area con la sfera che finisce in curva.

⚪🔴 19′ Lancio col contagocce di A. Carboni a scoperchiare il centrocampo rossoblù e a pescare Maldini lanciato a rete ma l’ex Milan non riesce ad agguantare la sfera con l’azione che sfuma.

🟨 18′ Ammonito A. Carboni per un fallo commesso su Ndoye.

⚪🔴 11′ Alza i giri il Monza: avanza Bianco sull’out di destra, sterza e calcia a giro col destro ma la palla va a lato di un soffio.

⚪🔴 10′ Ghiotta occasione su corner per i biancorossi: batte Kyriakopoulos ad imbeccare il colpo di testa a botta sicura di Pedro Pereira sul quale Ravaglia devia in angolo.

🔴🔵 4′ Il primo sussulto del match è dei felsinei che vanno alla conclusione ravvicinata con Ndoye: Turati è attento e blocca in due tempi sul primo palo.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🧐 Scelte di formazione MONZA: la sorpresa nell’undici di Nesta è l’esordio da titolare di Alessandro Bianco, centrocampista classe 2002. A supporto del terminale Djuric, accanto a Maldini c’è Mota Carvalho che ha vinto il ballottaggio con Caprari.

🧐 Scelte di formazione BOLOGNA: maxi-turnover in casa rossoblù dopo l’impegno in Champions League ma Italiano, come punta centraòe, sceglie ancora la carta Castro.

🙏 Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa del grande e indimenticabile Totò Schillaci.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Nella quinta giornata di Serie A il Monza di mister Nesta ospita il Bologna di Italiano. Entrambe le compagini sono a caccia della prima vittoria in campionato: i brianzoli sono reduci dalla grande prestazione disputata nell’ultimo turno contro l’Inter e pareggiata per 1-1; i felsinei hanno esordito in settimana in Champions League pareggiando a reti inviolate al Dall’Ara contro lo Shakhtar Donetsk. Calcio d’inizio all’U-Power Stadium alle 15.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caprari, Forson, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Bondo, Postiglione, Scaramelli. All. Alessandro Nesta.

🔴🔵 BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; De Silvestri, Lucumì, Casale, Lykogiannis; Urbanski, Freuler, Aebischer; Ndoye, Castro, Odgaard. A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Posch, Erlic, Moro, Orsolini, Karlsson, Iling-Junior, Corazza, Dallinga, Dominguez, Beukema, Miranda, Fabbian. All. Vincenzo Italiano.