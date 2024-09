Serie A, Italiano su Monza-Bologna 1-2: «Vittoria meritata. Castro ha grandi potenzialità»

Nella quinta giornata di Serie A il Monza perde 2-1 in casa contro il Bologna: vantaggio felsineo di Urbanski, momentaneo pareggio di Djuric e gol vittoria siglato da Castro nella ripresa.

Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano

A fine partita è intervenuto Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna che, nella sala stampa dell’U-Power Stadium, ha commentato così il successo contro il Monza.

«Il senso della vittoria? Tre punti che volevamo. Ci dà energia e consapevolezza. Oggi siamo stati ripagati grazie a una giocata del nostro attaccante. Vittoria meritata anche grazie al lavoro fatto in questi giorni. Siamo stati bravi, attenti e felici.

Gol su azione. Difficoltà alle spalle? Siamo una squadra che riesce a creare e ad essere bravi nell’ottimizzare. Buona giocata di Lykogiannis e belle conclusioni di Urbanski e Castro.

Impegni con la Champions? Rotazioni per il bene del Bologna. Tra Como e oggi chi è subentrato ha dato una grossa mano. Ci sarà spazio per tutti.

Abbraccio al fischio finale. Cosa c’è dietro alla tua esultanza? Non è mai facile arrivare alla vittoria: si passa attraverso momenti diversi. Nella vittoria si racchiude qualcosa di incredibile. I risultati portano grande consapevolezza.

Vittoria pesante, è la svolta della stagione? Bisogna essere continui nelle prestazioni individuali e collettive. Ho visto oggi 1500 tifosi da Bologna e sono quelli che ci devono dare la spinta.

Turnover e commento su Ravaglia? Peccato per quella palla che gli è sfuggita ma ha fatto bene. Sono felice perché si è fatto trovare pronto. Oggi mi è piaciuto molto l’atteggiamento. Inseriremo anche i nuovi e sono convinto che cresceremo ancora.

Ndoye e Aebischer? Li vedo bene. Ndoye arrivava dalla partite intera di mercoledì: ha un grande strappo che non ne potevamo fare a meno. Sono fondamentali anche Freuler e Aebischer, tutti e tre sono dei trascinatori.

Gol di Urbanski? È partito un po’ timido e poi si è sbloccato. È più basso di me: bravo lui ad inserirsi nei momenti giusti. Dobbiamo cercare di entrare in area anche con i centrocampisti. I giorni dopo Como abbiamo cercato di limare tantissimi errori.

Responsabilità? I 2004 sono giovani ma se fai parte del Bologna devi tirare fuori forza, carattere e personalità. Castro ha grandi potenzialità ma deve migliorare perché ha solo 20 anni. Grazie al suo jolly abbiamo vinto la partita.

Casale? Ha accusato un problemino a una cicatrice che aveva e ho preferito non rischiarlo nel secondo tempo».