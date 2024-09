Monza-Bologna 1-2, le pagelle: Bianco e Maldini luccicano, poco altro dal resto

MONZA-BOLOGNA 1-2 (1-1)

MARCATORI pt 24’ Urbanski, 43’ Djuric st 35’ Castro

MONZA (3-4-2-1) Turati 6.5; Izzo 6 (35’st Bondo n.g.), Marì 5.5, Carboni 5.5; Pedro Pereira 6 (43’ D’Ambrosio n.g.), Pessina 6, Bianco 7, Kyriakopoulos 6; Mota Carvalho 5.5 (26’st Caprari 6), Maldini 7 (26’st Forson 5.5); Djuric 6.5 (35’st Maric n.g.). A disp.: Pizzignacco, Mazza, Valoti, Postiglione, Scaramelli. All.: Nesta 6

BOLOGNA (4-3-3) Ravaglia 5.5; De Silvestri 6 (33’st Posch n.g.), Casale 6.5 (1’st Beukema 6), Lucumì 5.5, Lykogiannis 6.5; Urbanski 7 (33’st Moro n.g.), Freuler 6, Aebischer 6; Odgaard 5.5 (26’st Iling-Junior 6), Castro 7.5, Ndoye 7. A disp.: Skorupski, Bagnolini, Erlic, Orsolini, Karlsson, Corazza, Dallinga, Dominguez, Miranda, Fabbian. All.: Italiano 7

Turati 6.5 Spettacolare nel duello piedi-mano con Castro. L’argentino lo punta e gli spara addosso tutto l’arsenale, lui aziona la contraerea fino al venti dalla fine, poi soccombe al siluro infilato all’incrocio

Izzo 6 Va in difficoltà sulla corsa di Ndoye ma riesce ad evitare il peggio, d’esperienza e atterramento, quando serve (35’st Bondo n.g.)

Marì 5.5 Castro lo svernicia in almeno un paio d’occasioni, si riscatta sulla marcatura posizionale, da rivedere la scelta sul tiro della vittoria, forse troppo distante per chiudere a fuoco

Carboni 5.5 Buca l’intervento su Urbanski lasciando il colpo di testa che sblocca il match. Meno concreto rispetto alle abitudini

Pedro Pereira 6 Chiamato spesso al raddoppio, però Lykogiannis e Aebischer non sono una preoccupazione così grande da rinunciare a spingere con maggior frequenza (43’ D’Ambrosio n.g.)

Pessina 6 Comincia cercando la posizione giusta affianco al nuovo compagno di reparto, quando cresce si tira dietro i compagni, cala in una ripresa meno agonistica

Bianco 7 Furetto a tutto campo, recupera tanti possessi, rilancia parecchie azioni. Bella scoperta, lo attende cospicuo minutaggio

Kyriakopoulos 6 Bravo a guadagnare campo, gli serve maggior convinzione per farlo con costanza

Mota Carvalho 5.5 Poco reattivo, si dimentica di pungere (25’st Caprari 6 Quelle poche che gli arrivano le ripulisce, ma deve essere più centrale)

Maldini 7 Il faro tecnico del Monza fa impazzire mezzo Bologna, gli vanno addosso in tre per fermarlo e non ci riescono. Cala da solo alla distanza, ma che capacità (26’st Forson 5.5 Impatto leggerissimo con la Serie A, troppe palle perse e azioni sul posto)

Djuric 6.5 Autore di cinque degli ultimi sette gol del Monza, per la seconda volta di piede, è un riferimento offensivo irrinunciabile in questo momento (35’st Maric n.g.)

Nesta 6 La formazione è praticamente obbligata dagli infortuni, i cambi quasi inesistenti. Lancia Bianco e fa benissimo, per il resto può mostrare poche idee proprio per la situazione di contingenza. Senza vittorie in sei partite ufficiali, è già chiamato a invertire la rotta per non perdere il favore dell’ambiente