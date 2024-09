Serie A, Djuric su Monza-Bologna 1-2: «Gioia strozzata. Ci siamo persi nel secondo tempo»

Nella quinta giornata di Serie A il Monza di Nesta cade in casa contro il Bologna di Italiano col risultato di 2-1. Felsinei in vantaggio con il colpo di testa di Urbanski, pareggio brianzolo con la zampata vincente di Djuric e rete della vittoria rossoblù messa a segno da Castro.

Le dichiarazioni di Milan Djuric

Nella sala stampa dell’U-Power Stadium è intervenuto a fine gara l’attaccante del Monza, Milan Djuric, che ha siglato la seconda rete in campionato.

«Commento gara? Volevamo fare punti. Loro sono stati bravi a segnare subito, noi a pareggiare. Nel secondo tempo potevamo fare qualcosa di più. C’è stata una giocata importante da parte loro che è valsa la vittoria.

Il Monza si perde negli ultimi venti metri? Oggi abbiamo fatto bene all’inizio, poi ci siamo un po’ persi. Noi cerchiamo di fare quello che ci dice il mister.

Miglior partenza in Serie A a livello realizzativo? Sono dati solo fine a sé stessi. È una gioia strozzata a causa della sconfitta. Sicuramente le reti fanno piacere agli attaccanti. Sono a metà tra la gioia e la delusione.

Qual è la difficoltà maggiore? Ci manca la qualità, forse ci manca l’ultimo passaggio. È un peccato non capitalizzare. Con il mister stiamo lavorando da qualche settimana. È un peccato non riuscire ad impensierire la squadra avversaria».