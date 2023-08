Calcio, Nesta chiama la Reggiana all’impresa in Coppa Italia: «Il Monza è molto forte»

La Reggiana proverà a fare l’impresa, ma è consapevole che si troverà di fronte un avversario di caratura superiore. Lo ha spiegato Alessandro Nesta, tecnico degli emiliani, nella conferenza stampa alla vigilia della gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia contro il Monza, in programma all’U-Power Stadium di Monza domenica 13 agosto, alle 21.15.

Coppa Italia: un’occasione di crescita per il gruppo

«Arriviamo da una settimana in cui ci siamo allenati bene -ha sottolineato l’ex difensore della nazionale, alla sua prima stagione alla guida dei reggiani-. Domani sarà convocato anche il neo arrivato Stefano Pettinari, che ha lavorato sempre con noi, anche se gli manca la partita. Speriamo di fargli fare minutaggio, come a Luca Vido, che rispetto al compagno è un po’ più avanti nella preparazione». Il focus si è quindi concentrato sul Monza: «Vedo una squadra molto forte, con una rosa che permette tante soluzioni. Per noi sarà l’opportunità di giocare una gara in un ambiente da serie A ed un’opportunità per prendere consapevolezza di quello che vorremmo fare. Sarà una partita in cui avremo poco da perdere e tanto da guadagnare».

Coppa Italia: necessaria una prestazione di alto livello

Nesta si è infine dedicato all’aspetto tattico: «Servirà una prestazione intelligente in fase difensiva e coraggiosa quando avremo la palla, anche quando ci presseranno e ci verranno addosso con forza. Perdere con coraggio va anche bene, senza coraggio no. Dovremo essere bravi a fare tutte le due fasi. Non credo che la squadra debba saper fare una sola cosa. A volte l’avversario ti impone di fare cose diverse».