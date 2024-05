Calcio: PoldiNova perde in finale la Coppa Lombardia

Si è infranto contro la Pontogliese il sogno della PoldiNova calcio di alzare il Trofeo di Coppa Lombardia. Sabato sera 4 maggio la finale del Trofeo per la seconda categoria, la squadra bresciana ha avuto la meglio per 2-1 sul team biancorosso di Nova Milanese di mister Forcisi. Una partita attesa dalla società biancorossa sostenuta dai suoi tifosi accorsi numerosi sul campo di Settala. Match combatuto che ha visto la Pontogliese in vantaggio per 2-0 all’intervallo, la PoldiNova dimezza le distanze con D’Urzo nel secondo tempo ma non basta. Il trofeo va ai gialloverdi. Per la PoldiNova la soddisfazione della prima finale di Coppa Lombardia. Una competizione quest’ultima nella quale i biancorossi non sono mai riusciti ad andare oltre il primo turno.

Calcio: PoldiNova e le parole del presidente

«È stato un percorso entusiasmante: la Coppa parte sempre come una preparazione al campionato – sottolinea Daniele Sala, presidente del settore calcio della Polisportiva – , se superi il primo girone, te la giochi partita dopo partita. E noi abbiamo giocato davvero tante partite: a inizio gennaio avevamo giocato le stesse partite dell’Inter, undici in Coppa e 34 in Campionato».

Calcio: PoldiNova e il cammino impegnativo

Un cammino impegnativo, quindi, ma che mister Forcisi ha saputo gestire con i suoi uomini. «La finale è stata una partita aperta giocata, forse meglio da noi, ma alcune azioni non sono state finalizzate al meglio» ha aggiunto Sala. E ha concluso: «Il mio ringraziamento e di tutta la società va a tutti i ragazzi e allo staff: da settembre ad oggi, fatta eccezione per quattro settimane, abbiamo sempre giocato domenica e mercoledì, e non è stato assolutamente facile». Ma non è ancora finita: inizia la fase finale del Campionato di seconda categoria con i play-off per salire di categoria.