Calcio: Memorial Sandro Criscitiello, Folgore Caratese sconfitta di misura ad Avellino

Sconfitta di misura per la rinnovata Folgore Caratese nella prima edizione del “Memorial Sandro Criscitiello” disputata allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino e dedicato al papà del neo presidente della Folgore Michele Criscitiello, recentemente scomparso. La squadra locale, allenata da Massimo Rastelli che si sta allenando per la Serie C, si è imposta di misura su quella affidata a Vinicio Espinal che ha lottato con determinazione sino al fischio finale confermando di aver imboccato la strada giusta per affrontare al meglio i prossimi impegni della serie D.

Calcio: Memorial Sandro Criscitiello, per l’Avellino decisivo Cosimo Patierno

Ai fini del risultato finale e anche per l’assegnazione del Memorial Criscitiello è risultata decisiva la doppietta del bomber avellinese Cosimo Patierno, sostituito nel finale da Vincenzo Plescia attaccante con trascorsi al Renate, precisamente dal 2019 al 2021.

Calcio: Memorial Sandro Criscitiello, i gol

Ad aprire le marcature è stato Patierno abile a finalizzare un cross dalla destra di Varela. La risposta della Folgore Caratese è stata immediata con Panatti che ha centrato la porta presidiata da Ghidotti. Nuovo vantaggio dell’Avellino con Thiago Cionek nel risolvere una mischia su angolo di Tito. La Caratese ammortizza il colpo: Kyeremateng si carica il peso dell’attacco e, ricevuta la palla al limite da Panatti, fulmina Ghidotti che, anche questa volta, non può nulla. Il risultato di parità (2-2 all’intervallo) fotografa quanto si è visto in campo con gli azzurri applauditi per il loro gioco.

Il copione della ripresa sembra lo stesso della prima frazione. L’Avellino però a sorpresa ripassa in vantaggio con Patierno al quale bastano meno di due minuti per firmare la doppietta e porre il sigillo sul risultato che, nonostante la generosa reazione degli azzurri, rimane invariato.

Calcio: Folgore Caratese in campo il 20 agosto allo Sportitalia Village con Lecco e Sondrio

Vittoria quindi per 3-2 per l’Avellino che vince anche il trofeo dedicato alla memoria di Sandro Criscitiello, mentre alla Folgore Caratese l’orgoglio di aver disputato un’ottima prestazione. Prossimo impegno dei ragazzi di Espinal domenica 20 agosto alle 18 per il triangolare con Lecco e Sondrio allo Sportitalia Village di Verano Brianza.

Calcio: Memorial Sandro Criscitiello, il tabellino di Avellino-Folgore Caratese

AVELLINO – FOLGORE CARATESE 3-2 (2-2)

Marcatori: 5’ e 47’ Patierno (A), 7’ Panatti (F), 17’ Cionek (A), 45’ Kyeremateng (F).

Avellino: Ghidotti, Tito (78′ Ricciardi), Benedetti, Palmiero (57′ Matera), Lores Varela (78′ D’Amico), Patierno (85′ Plescia), Cancellotti (78′ Falbo), Dall’Oglio (85′ Pezzella), Cionek (46′ Mulé), D’Angelo (72′ Maisto), Marconi (72′ Sgarbi). A disposizione: Pane, Pizzella, Tarcinale, Fusco, Esposito, De Simone, Caravano. All. Rastelli

Folgore Caratese: Piga, Paltrinieri, Gritti, Ortelli, Silvestre, Arpino, Panatti (84′ Gaetani), Rosa, Confalonieri, Clerici (69′ Diop), Kyeremateng (81′ Silano). A disposizione: Macchi, Arduini, Mora, Pandini, Vernocchi, Corbo. All. Espinal.

Arbitro: Castellone di Napoli