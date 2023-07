Dal Settore Giovanile della Folgore Caratese al professionismo. Sono ben dieci i ragazzi cresciuti nel vivaio azzurro, pronti a salutare lo Sportitalia Village per spiccare il volo verso il calcio che conta in questa estate di mercato.

Calcio, in 10 dalla Folgore Caratese al professionismo: il più giovane è del 2016

Il più giovane di tutti, classe 2016, Federico Blandini si trasferirà al Monza. Insieme a lui passerà al club brianzolo anche Tommaso Mondini (2015). Stessa annata ma destinazione diversa per Thomas Manera (2015) che è stato scelto dall’Inter. Tre, invece, sono i profili selezionati dal Lecco nelle squadre giovanili della Folgore Caratese: indosseranno la maglia bluceleste Matteo Moretto e Marco Magri entrambi nati nel 2013 e il classe 2010 Samuele Pecoraro. Al Como invece passerà Ryan Yacine (2011) ed ai rossoneri del Milan Matteo Galimberti (2003). Infine la Pro Sesto ha deciso di puntare su Mateo Kuqi (2011) e il Renate su Andrea Caldarini (2012) per rafforzare il settore giovanile.

Calcio, per la prima squadra gli attaccanti Kyeremateng e Gaetani

Prosegue nel contempo la campagna di rafforzamento della squadra che sotto la guida dell’allenatore Vinicio Espinal gareggerà nel Campionato di Serie D. In quest’ottica si inseriscono gli acquisti degli attaccanti Giovanni Kyeremateng e Davide Gaetani.

Calcio Folgore Caratese Kieremateng e Gaetani

Kyeremateng, è nato ad Arona (No) il 20 febbraio 1991, fratello maggiore di Nigel Kyeremateng, centravanti azzurro nel 2019 (19 presenze e 2 gol tra Serie D e Coppa Italia di categoria) è accreditato di una lunga carriera e in Serie C ha vestito tra le altre le maglie di Monza e Foggia. Punta centrale, nell’ultima stagione si è diviso tra Giugliano (Serie C) e Vastese (Serie D). Gaetani è nato a Galatina (LE) il 14 gennaio 1995 cresciuto nel Lecce ha poi giocato in alcune società di Serie D e, in Serie C a Martina Franca. Attaccante da oltre 200 presenze e 60 gol in carriera, è reduce dalla vittoria del campionato di Serie D con il Sorrento.