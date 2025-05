Era il 29 maggio 2022 e a una certa della sera a Monza risuonava il coro: “Din don, intervengo dall’Arena: il vichingo ha fatto gol”. L’Arena era l’Arena Garibaldi di Pisa, il vichingo il danese Christian Gytkijaer autore nei tempi supplementari del gol decisivo (4-3) della finale della B contro i toscani, la data è quella della promozione del Monza di Stroppa in Serie A per la prima volta nella sua storia ultra centenaria. La realizzazione del sogno di Silvio Berlusconi.

Calcio, l’intreccio infinito tra Monza e Pisa: dalla finale persa a Emanuel Vignato

4 maggio 2025: l’U-Power Stadium, il Brianteo fino al 2020, si svuota rapidamente, il Monza è retrocesso in Serie B.

Ma nel giorno – con tre partite della stagione ancora da giocare – del sogno infranto, è proprio il Pisa di Filippo Inzaghi a festeggiare in anticipo la promozione in A, in questo caso un ritorno dopo 34 anni.

È solo un altro degli incroci cruciali nella storia delle due formazioni. Nel mondo fatto a scale, come dicono i meme che girano da domenica sui social, “c’è chi scende e c’è chi sale”. E chi sta sulle due diverse rampe in questo momento è facile immaginarlo.

Tra la finale per la B persa nel 2007 dai brianzoli contro i toscani nerazzurri (con relative polemiche e rivalità) e i precedenti che si perdono agli anni 50 nella serie cadetta, c’è un altro link recente oltre all’ultima sliding door: nella rosa del Pisa c’è Emanuel Vignato, fratello maggiore di Samuel attaccante biancorosso. Almeno uno in Brianza domenica avrà sorriso.