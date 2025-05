Serie A, Monza-Atalanta LIVE 0-0: inizia il match all’U-Power Stadium

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

🧐 Scelte di formazione Monza: nei padroni di casa parte titolare Pizzignacco perché i brianzoli sono orfani del febbricitante Turati, come anticipato in conferenza da Nesta alla vigilia del match; in difesa Palacios, che vince il ballottaggio con D’Ambrosio, rileva lo squalificato A. Carboni; in attacco, complici gli indisponibili Keita e Ganvoula, è confermato il tandem composto da Caprari e Mota Carvalho.

🧐 Scelte di formazione Atalanta: Gasperini schiera dal 1′ De Ketelaere con Cuadrado che si accomoda in panchina; sulle fasce tocca a Bellanova e allo stacanovista Zappacosta, che sull’out di sinistra ha la meglio su Ruggeri.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-5-2): Pizzgnacco; Pedro Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Caprari. All. Alessandro Nesta.

⚫️🔵 ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gian Piero Gasperini.

Domenica 4 maggio, alle 15, il Monza di Alessandro Nesta ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per l’incontro della trentacinquesima giornata di Serie A.

La formazione biancorossa, fanalino di coda da tempo immemore e virtualmente retrocessa in Serie B, saluterebbe aritmeticamente la Serie A dopo tre stagioni consecutive qualora non dovesse battere la Dea. La squadra bergamasca, autentica bestia nera del Monza, ha sempre fatto bottino pieno in massima serie e nella gara di andata ha vinto 2-0 a domicilio grazie alle reti siglate da Samardzic e Zappacosta.

L’incontro in programma all’U-Power Stadium sarà diretto da Luca Pairetto della sezione di Nichelino (To), coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano (Tv) e Alessio Berti di Prato. Quarto ufficiale Davide Di Marco di Ciampino (Rm), VAR Davide Ghersini di Genova e AVAR Daniele Paterna (Teramo).