Serie A, Gasperini su Monza-Atalanta 0-4: «Il giallo di Hien pesa tantissimo. Ci giochiamo molto nelle ultime tre partite»

Nella trentacinquesima giornata di Serie A l’Atalanta di Gian Piero Gasperini batte il Monza di Alessandro Nesta con un sonoro 4-0 con una doppietta di De Ketelaere e i gol di Lookman e dell’ex Brescianini.

Serie A, Monza-Atalanta 0-4: le dichiarazioni in sala stampa di Gian Piero Gasperini

Nella sala stampa dell’U-Power Stadium è intervenuto a fine gara l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, che ha commentato così l’incontro disputato contro i biancorossi di Alessandro Nesta. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico orobico ai giornalisti presenti:

«Commento sulla partita? Dobbiamo vedere gli altri risultati. Nonostante i primi due gol, non ero particolarmente soddisfatto della mia squadra.

Quanto è pesata l’assenza di Charles De Ketelaere, oggi a segno con una doppietta? Non solo lui. In questa stagione abbiamo avuto diversi infortunati come Scalvini, Retegui e Kolasinac. Abbiamo avuto tanti problemi nel reparto difensivo tra infortuni e assenze durante l’anno ma siamo sempre stati compatti e sicuri. Davanti abbiamo avuto più difficoltà. In queste ultime tre partite ci giochiamo molto.

Squalifica di Hien? Il giallo di Hien pesa tantissimo. Ci mette in difficoltà e in questa settimana dovremo pensare a come ovviare alla sua assenza.

Come sta Koussonou? Rientra da un infortunio e quindi non è così disinvolto. Giocando sicuramente migliora. Non è infortunato.

Contesto anomalo per il silenzio assordante per via del ragazzo ucciso stanotte, com’è stato l’approccio? Dispiace molto per questa situazione. Riguardo il campo la Roma ha fatto 18 risultati utili consecutivi. In questo momento c’è tantissimo entusiasmo delle squadre che stanno sotto di noi. Non stiamo vivendo con entusiasmo per un motivo o per un altro, com’è capitato ad esempio a Lecce. Spero ci venga l’adrenalina giusta mentre stai per raggiungere un traguardo.

Ancora protagonista Carnesecchi? Sta disputando un campionato di altissimo livello. Retegui non ha segnato ma è stato tra i migliori in campo. Si ma in queste ultime partite dobbiamo avere il vento in poppa. Le mie pagelle sono sempre un po’ diverse perché ancora non ci siamo. I punti vanno fatti tutti».

Serie A, Monza-Atalanta 0-4: le dichiarazioni in sala stampa di Raoul Bellanova

Dopo il tecnico di Grugliasco in sala stampa è intervenuto anche l’esterno nerazzurro Raoul Bellanova. Ecco le dichiarazioni rilasciata dall’ex calciatore di Inter e Torino.

«Commento sul match? Sapevamo l’importanza della partita. Siamo stati bravi a sbloccarla subito. Abbiamo preso questi tre punti e aspettiamo di giocare le altre partite. Il nostro rammarico è non essere riusciti a fare punti con le piccole.

L’infortunio di Kossounou? Speriamo non sia nulla di grave. Ha detto che sta bene.

Pronto a tornare da braccetto considerando anche la squalifica di Hien (era diffidato, ndr)? Farò del mio meglio, come ho fatto a San Siro contro il Milan, se il mister dovesse chiedermelo».